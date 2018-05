El SAAS obre places de contractació per ampliar la plantilla

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) necessita ampliar la seva plantilla. Així es desprèn de diversos edictes publicats al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), d'aquest dimecres, on obre la convocatòria per ocupar diversos càrrecs, alguns dels quals de nova creació. En total necessita a dotze persones, amb titulacions i perfils molt diferents: des de directius a experts en comptabilitat, passant per metges especialistes, treballadors socials i portalliteres.

Així, i segons es va aprovar en una sessió del consell directiu del SAAS del 23 d'abril, s'ha creat una nova plaça de cap d'àrea de Serveis Generals, per liderar els departaments de manteniment, compres i serveis generals en àmbits com la planificació, la gestió, la innovació i sostenibilitat de les instal·lacions, així com la implementació de millores de metodologia, processos i control intern del servei de compres i els serveis externalitzats. Els interessats tenen quinze dies per presentar candidatura, que és el mateix termini que per a la resta de candidatures laborals obertes pel SAAS a través d'aquest darrer número del BOPA.

El consell directiu també va aprovar crear dues noves places de secretàries de serveis assistencials adscrites a la direcció Assistencial, així com una de portalliteres adscrita a la direcció d'Infermeria. A més, ha decidit ampliar també la plantilla de metges especialistes. Concretament, demana un metge d'anatomia patològica per treballar a jornada parcial, i un neuròleg adscrit al servei d'especialitats de Medicina per desenvolupar una jornada de 40 hores setmanals.

Finalment, des del SAAS també s'ha obert una plaça de cap de Comptabilitat, adscrita a l'àrea de Finances, per gestionar un equip de set persones aproximadament i encarregar-se de la informació comptable així com de l'acompliment de la legislació i regulació en matèria comptable, pressupostària i obligacions fiscals. Aquesta persona també participarà en l'elaboració del pressupost i en els projectes estratègics de l'àrea financera.

A banda de crear totes aquestes noves places, el SAAS també ha obert convocatòria per cobrir una plaça vacant de treballador social, una plaça de cap d'àrea de Finances (portarà un equip de 30 persones) i tres d'auxiliars d'infermeria. Aquestes tres darreres places es publiquen a través d'un edicte que corregeix un error d'un d'anterior que va ser publicat el 4 de maig, i on es demanaven fins a divuit places d'auxiliar d'infermeria.