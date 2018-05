Controls intensius a Catalunya pel compliment dels límits de velocitat

El Servei Català de Trànsit coordina al llarg d’aquesta setmana, entre dilluns 7 de maig i diumenge 13, una campanya policial de controls de velocitat. S'estableixaquesta campanya per controlar la velocitat excessiva a les carreteres i carrers i es duu a terme amb les policies de trànsit de Catalunya.

La velocitat excessiva o inadequada, a més de ser una causa directa de sinistres viaris, és un factor concurrent que agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes. Per aquest motiu es realitzen campanyes preventives i intensives com aquestes per continuar conscienciant els conductors, a banda dels controls continus i permanents que es fan al llarg de tot l’any i de la xarxa de radars fixes arreu del territori.

Durant el 2017, les infraccions per velocitat a Catalunya van estar presents com a factor concurrent en el 15,86% dels accidents amb víctimes en zona interurbana. En relació al total de víctimes mortals en vies interurbanes de l’any 2017, el 19,87% va estar associat a una infracció de velocitat. En comparació amb el 2016, la presència de les infraccions de velocitat com a factor concurrent associat a víctimes mortals va augmentar l’any 2017 més del doble.

Al llarg de la setmana s’informa d’aquesta campanya de controls de velocitat a través dels Panells de Missatge Variable situats a les vies catalanes amb el missatge: Controls policials velocitat . A més, també s’insisteix en aquest missatge: Respecta els límits de velocitat.

La campanya de control de velocitat que començava dilluns és la setena preventiva i integral d’aquest 2018, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia, camions i furgonetes, distraccions i transport escolar i de viatgers, i de vianants. En total, enguany es faran un total de disset campanyes preventives que incidiran en els principals factors de sinistralitat.

Pel que fa a les centrades en la velocitat excessiva, enguany, se’n realitzaran dues: la present, del 7 al 13 de maig, i una altra a l’agost, impulsada per l’Organització Internacional de Policies de Trànsit (TISPOL), del dilluns 6 al diumenge 12.