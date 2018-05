Tornen les Nits d’estiu al museu de l’Electricitat i al camí hidroelèctric d’Engolasters

Tornen les nits més màgiques d’aquest estiu per petits i grans amb FEDACultura. Concerts, observació de planetes, visites teatralitzades i proves d’enginy és la proposta d'aquesta temporada. Aquest any, les Nits d’estiu arriben plenes de novetats. El tret de sortida serà el pròxim 19 de maig al museu de l’Electricitat amb una visita teatralitzada a càrrec de Cristina Pericas, Natàlia Garrido i Iris Orriols. Amb 'FHASA, la llum de la seva llar', descobriran la història de FHASA d’una manera ben diferent de la mà de la Rosa, la Lluïsa, la Carmeta i els seus marits.



El 29 de juny, hi haurà una Escape Room infantil. La Bombeta i la Xispa són dos personatges que viuen al museu de l’Electricitat. Es troben amb Faraday, Franklin i Volta, que estan avorrits i volen jugar. Per això plantejaran tot tipus de proves d’enginy, teatre, comunicació i cooperació que s’hauran de superar per poder fer tornar la llum i obrir les portes del museu. Passar una vetllada a ritme de blues, 'ragtime' i gospel en un entorn únic gràcies al trio acústic The Laguards, és la proposta del 14 de juliol també al museu de l’Electricitat.



Pel que fa les Nits d’estiu a la fresca al camí hidroelèctric d’Engolasters, el 26 de juliol es farà una visita nocturna i concert a l’aire lliure a càrrec de Landry Riba & Jordi Claret de l’ONCA. Un baix i un violoncel junts, una aventura poc convencional que tot just acaba de néixer. Contemplar els cràters, valls o altiplans de la lluna, la delicada atmosfera de Júpiter amb el seguit de satèl·lits que giren al seu voltant, o els misteriosos anells de Saturn, és una altra de les activitats estrella programades per al 2 d’agost. Un any més, el 12 d’agost, compartiran la nit més màgica de l’estiu: les llàgrimes de Sant Llorenç i l’observació de la pluja d’estels de la mà dels astrònoms del Parc del Montsec. Per acabar la temporada de les Nits d’estiu, el 23 d’agost, hi haurà visita nocturna al camí hidroelèctric d’Engolasters amb Assumpta Mercader, que farà una narració dels misteris i llegendes del llac que menja estels. Com sempre, totes les visites són gratuïtes i cal fer les reserves al telèfon 739111, o bé a [email protected]