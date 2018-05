Dos centenars de padrins participen a la Diada esportiva de la gent gran

La capital alturgellenca ha acollit, aquest dimecres al matí, la Diada esportiva de la gent gran de la Seu d'Urgell i Andorra, que ha comptat amb la participació d'uns 200 padrins i padrines. L'acte inaugural, que s'ha celebrat al Palau d'Esports de la localitat urgellenca, ha estat presidit per l'alcalde i la regidora de la Gent Gran de l'ajuntament de la Seu, Albert Batalla i Montserrat Bonet, respectivament, i per la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació del Govern d'Andorra, Ester Fenoll. La inauguració simbòlica, com sempre que aquesta diada se celebra a la capital de l'Alt Urgell, ha estat protagonitzada per membres del Consell Municipal d'Infants de la Seu. En aquesta ocasió, han estat dos alumnes de l'escola La Valira, que han donat la benvinguda als padrins i padrines i els han encoratjat a seguir practicant activitat física.



En els parlaments, Albert Batalla ha manifestat que "aquesta diada serveix per comprovar que la gent gran teniu una actitud positiva i saludable davant la vida, fet que serveix de lliçó a les generacions que venim darrere". Batalla també ha assenyalat la importància que, cada any, padrins i padrines de les dues bandes de la frontera es retrobin, una conseqüència de la "bona col·laboració" que hi ha entre l'ajuntament de la Seu i les institucions andorranes, per tal de realitzar aquesta activitat.



Ester Fenoll, per la seva banda, també ha celebrat la "molt bona entesa i col·laboració" entre institucions i ha remarcat "la importància que té que la gent gran vagi mantenint-se amb hàbits saludables, vagi fent esport, per esdevenir un mirall per a tots nosaltres, i així trencar aquella imatge, moltes vegades estereotipada, de les persones grans".



Després de l'acte institucional d'obertura, els padrins i padrines urgellencs i andorrans han protagonitzat, en grups, exhibicions de gimnàstica amb coreografies, tallers de ritmes i de ioga i una sortida en marxa nòrdica. L'objectiu d'aquesta diada, que ha finalitzat amb un dinar de germanor, és promocionar la pràctica de l'exercici físic amb activitats lúdiques i fomentar els intercanvis socioculturals i esportius amb caràcter participatiu.