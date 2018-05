Artalroc acollirà una exposició d'Alexander Calder

Artalroc, la sala d'exposicions del Govern, acollirà, del 22 de maig al 2 de setembre, una exposició d'Alexander Calder (Filadèlfia, 1898-Nova York, 1976), l'escultor, pintor i fotògraf conegut sobretot pels seus mòbils ('stabiles'), un tipus d'escultures cinètiques que es mouen gràcies a l'acció d'un motor o per l'acció dels corrents d'aire, i les seves escultures. El seu pare i el seu avi també eren escultors, i la seva mare fou retratista professional. Calder va començar fent escultures de fusta i de filferro articulades i després va derivar cap a l'art abstracte. Amb motiu de l'exposició, el Govern ha aprovat un decret, que es publica al BOPA d'aquest dimecres, mitjançant el qual la importació temporal de les obres d'art que formaran part de la mostra quedaran exonerades de la constitució d'una garantia a la duana, ja que fomren part d'un projecte estratègic i d'interès nacional.

Per El Periòdic

