El Parc Central serà més verd i obrirà 24 hores

El Comú d'Andorra la Vella ha iniciat una sèrie de reformes al Parc Central per millorar-ne el seu aspecte i adaptar-se a les noves necessitats. Una de les accions que s'estan duent a terme és la vegetalització del llac, omplint el fons de terra i plantant-hi diferents espècies vegetals perquè el seu aspecte sigui més natural. A més, es retirarà la tanca que el separa del passeig del riu per fer-lo accessible les 24 hores, i es contractarà un servei de vigilància per evitar actes vandàlics. D'entre les millores, es reformarà l'edifici dels labavos i s'hi instal·larà un circuit perimetral per córrer d'aproximadament uns 500 metres. El cost de totes les obres ascendeix a uns 100.000 euros i es preveu que estiguin enllestides a principis de juny.