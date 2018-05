Escaldes obre al públic el nou aparcament a l'avinguda de les Escoles

Aquest dimarts ha començat a funcionar un nou aparcament comunal a Escaldes-Engordany. L'equipament disposa d'un total de 41 places i s'ha pogut habilitar gràcies a un acord del comú amb la propietat del terreny. La inversió ha tingut un cost de 230.000 euros. Amb l'obertura d'aquest nou aparcament, la parròquia escaldenca ja disposa de més de 3.000 places per estacionar. El conseller d'Aparcaments i Administració, Esteve Vidal, ha dit que la zona tenia carència de llocs d'aparcament.

Per El Periòdic

