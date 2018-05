Pendents de qui explotarà l'antiga estació de busos

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha mantingut una nova reunió aquest dimecres al matí amb la propietat del terreny de l'antiga estació d'autobusos per avançar en les negociacions per convertir-lo en un aparcament. Marsol ha assegurat que les converses van pel bon camí i ha confirmat que serà un aparcament amb els mateixos preus que els de la resta de la parròquia.



Una de les qüestions que hi ha pendents a decidir és si l'aparcament l'explotarà la propietat o serà el comú qui llogui el terreny i el gestioni directament. D'això en dependrà també, segons Marsol, si l'espai estarà connectat o no amb l'aparcament del Parc Central. La cònsol no ha volgut entrar a valorar quina és l'opció més beneficiosa per al comú, i ha assegurat que la corporació no ho fa per fer negoci sinó per aconseguir que hi hagi un aparcament, "ja que la zona ho necessita".



En tot cas, la cònsol major ha dit que caldrà esperar que acabi l'enderrocament de les antigues instal·lacions de l'antiga estació d'autobusos, i preveu que l'aparcament pugui estar operatiu al juny. "Potser al començament s'obrirà sense un enquitranat perfecte, però la idea és que s'obri l'1 de juny", ha assegurat. En tot cas, l'objectiu del comú és que estigui habilitat de cara a l'inici de les actuacions del Cirque du Soleil, que és quan ha de tancar gran part del Parc Central.



D'altra banda, Conxita Marsol ha anunciat que l'aparcament de la nova estació d'autobusos podria posar-se en funcionament a finals d'aquesta mateixa setmana, ja que només falta acabar uns treballs de connexions de FEDA. A més, ha anunciat que s'instal·laran unes escales a l'extrem sud de l'espai per tal que també sigui accessible des de la zona del Prat del Rull i la Baixada del Molí, tal com han demanat alguns dels veïns.