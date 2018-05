Crida a l’afició en un partit vital per al gran objectiu de la temporada

L’afició serà essencial aquest diumenge al Poliesportiu d’Andorra i la festa pot ser grossa. De fet, el club va llançar una promoció a les xarxes socials abans-d’ahir per la qual hi havia un 50% de descompte en la compra de les entrades entre les 19.30 i les 20.30 pel partit contra el Delteco GBC. «És un partit molt important i hem de deixar de pensar en la resta d’equips, independentment que ens podem classificar pels play-offs», explica Jaime Fernández. «Animo a la gent a què vingui al Poliesportiu d’Andorra a sumar perquè aquest duel és una final per nosaltres, els necessitem al seu millor nivell perquè nosaltres estem al nostre millor», demana el base. «Tots volem fer el play-off i anirem amb tot el que tinguem, és molt positiu que la gent vingui a sumar i ens ajudi», destaca. «S’ha de preparar bé el partit, estem fent una bona setmana i notar el suport de la gent serà molt important per nosaltres. Crec que hem sentit gran part de la temporada l’alè de la nostra però en aquest partit aquest fet serà especialment important i ho necessitem més que mai», remarca. «No tinc molt a demanar perquè sempre estan allà, però tots volem fer el play-off i estem fent una bona temporada, per tant demano que es pugin al carro i vinguin a animar, que els necessitem», afegeix.

Qüestió de números

El MoraBanc Andorra podria certificar l’accés als play-offs aquest diumenge a casa tot i haver caigut desastrosament al Palau Blaugrana el dissabte passat. Tot i això, i malgrat la ratxa no tan positiva de les darreres setmanes, l’equip manté el seu avantatge amb els seus perseguidors gràcies en bona part a les derrotes de l’Iberostar Tenerife i del Montakit Fuenlabrada en les darreres jornades. En aquest sentit, com que té l’average a favor amb la majoria dels seus rivals directes, excepte amb l’Herbalife Gran Canària, sortiria beneficiat de pràcticament totes les combinacions. En aquest context, per aconseguir l’accés de manera matemàtica, els de Joan Peñarroya estan obligats a guanyar i l’Iberostar Tenerife hauria de perdre (juga contra el Barça) o l’UCAM Múrcia hauria de perdre i el Fuenlabrada o el Movistar Estudiantes haurien de sortir derrotats dels seus compromisos. També cal recordar que els murcians reben els Reial Madrid i que l’Estudiantes visiten València i per tant, aquesta jornada es converteix en clau i essencial en tots els sentits i contextos pel MoraBanc perquè de cap manera pot patir una derrota. El partit de diumenge és la gran final si es vol complir amb el gran objectiu marcat per aquesta temporada.

En aquest context, cal destacar també que el MoraBanc visita després a l’Unicaja i finalment rep al València Basket a casa. Guanyar tots els partits li suposaria poder arribar fins a la cinquena plaça.

Toca millorar

«No està sent una setmana diferent», explica Fernández. «Després del partit contra el Barça ens hem adonat que hem de pressionar un poc més i hem de tenir més intensitat, fer-ho millor i hem de posar les bases en defensa, tot i que el treball està sent el mateix», revela. «Va ser un partit complicat, el Barça és un gran equip i no s’ha d’oblidar el que va passar», recorda. «Podem millorar les coses i hem de tenir-ho present per millorar el joc i per anar al nostre següent objectiu. Tenim a mà el play-off, queda molt poc i ho hem de donar tot», comenta.

En aquest sentit, Fernández creu que «s’ha de millorar un poc en tot», ja que «ens han anotat molt perquè fèiem tirs dolents tot i fer el nostre joc». «Hem de millorar darrere», remarca. «Hem de seguir amb la nostra línia tot i que crec que en els darrers partits hem baixat un poc el nostre nivell ofensiu i, quan aquest baixa un poc, has de sumar en l’àmbit defensiu, cosa que no hem fet. S’ha de ser conscient què s’ha de fer un pas més al darrere», manifesta.

Un rival que no es juga res

El rival, després de perdre contra el Reial Madrid , va perdre totes les opcions per entrar als play-offs. Per altra banda, té la permanència assegurada. Així i tot, pel pròxim partit poden recuperar al seu jugador estrella: Henk Norel. «El rival pot arribar com vulgui, no m’importa, m’importa el MoraBanc», comenta Fernández. «No conec a cap jugador que l’importi no guanyar, i per tant, hem de considerar que el Guipúscoa vendrà aquí al 100%, crec que estan fent una gran temporada, per tant, oferiran la seva millor versió».

«El partit d’anada ens va costar bastant, la primera part va ser molt igualada i vam tenir un bon moment, quan ens en vam escapar», recorda el base. En aquest sentit, a l’anada van guanyar per 60 a 64. «Va ser molt complicat i esperem treure la victòria sigui com sigui, per això haurem d’estar al 100%», conclou.