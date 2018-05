Artalroc acollirà una exposició d’Alexander Calder

Artalroc, la sala d’exposicions del Govern, acollirà, a partir del dia 22 de maig i fins al 2 de setembre, una exposició de l’artista Alexander Calder (Filadèlfia, 1898-Nova York, 1976). L’escultor, pintor i fotògraf és conegut sobretot pels seus mòbils (stabiles): un tipus d’escultures cinètiques que es mouen gràcies a l’acció d’un motor o per l’acció dels corrents d’aire. També té un prestigi internacional per les seves escultures.



El seu pare i el seu avi també eren escultors i la seva mare fou retratista professional, segons explica l’ANA. Calder va començar fent escultures de fusta i de filferro articulades i després va derivar cap a l’art abstracte. L’artista dels Estats Units també és autor de diverses il·lustracions, decoracions, joies, aiguades i fonts. L’artista es va iniciar en la enginyeria mecànica i a partir del 1923 va estudiar pintura a Nova York. El 1926 va tornar a París, on es va relacionar amb artistes de vanguardia com ara Arp, Mondrian, Miró o Léger.



L’escultor va morir l’any 1976 d’un atac de cor a la ciutat de Nova York, on hi era perquè havia d’assistir a una exposició retrospectiva dels seus 50 anys d’activitat artística, muntada en un museu Whitney. Els seus últims anys els va viure a França.

Projecte d’interès nacional

Amb motiu de l’exposició al país, el Govern va aprovar un decret, que es va publicar ahir al BOPA, mitjançant el qual la importació temporal de les obres d’art que formaran part de la mostra quedaran exonerades de la constitució d’una garantia a la duana, ja que formen part d’un projecte que l’Executiu considera estratègic i d’interès nacional.