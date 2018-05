L’Spartan Race ja supera els 3.000 inscrits i s’esperen més participants

Cinquanta quilòmetres i seixanta obstacles seran la principal novetat de l’Spartan Race 2018 que se celebra a Grau Roig els propers 16 i 17 de juny. El director d’Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, va destacar ahir durant la seva presentació que «la prova que des de fa tres anys s’organitza a Encamp desperta molt d’interès entre els espartans i la gran extensió de Grau Roig permet dissenyar nous circuits cada vegada». En aquest sentit va considerar que «si normalment cada seu de les proves Spartan Race s’esgoten en tres anys, la d’Encamp té una llarga vida». De fet, «l’Spartan Ultra és una novetat mundial, ja que és la primera vegada que es munta un recorregut llarg sense passar dues vegades pel mateix lloc».

Un canvi important

En aquest sentit, l’ultra de l’any passat va consistir a fer dues vegades la prova Spartan Beast, i en aquesta edició és un trajecte únic. Les inscripcions s’han tancat amb 500 persones inscrites. De moment, en totes les disciplines, hi ha més de 3.000 persones apuntades, de 45 nacionalitats, i es calcula que s’arribarà almenys a les 3.500 persones.

L’Spartan Race és un dels esports que més ha crescut en els darrers anys i té una comunitat nombrosa

Així mateix, Sanz va explicar que l’Spartan Race és una cursa de muntanya en què els corredors van trobant obstacles que els frenen el ritme i que han de recuperar. «Tot i que els obstacles són més o menys sempre els mateixos, la novetat es troba en la seva col·locació, ja que no és el mateix enfilar-se per una corda al quilòmetre cinc que al quilòmetre 35», aclaria. La prova encampadana estrena un obstacle, el twister, que consisteix a superar les monkey bars, però d’esquena.

A més de l’ultra, l’Spartan Race també comptarà amb la prova Beast, la Súper i l’Sprint, per als que s’estrenen en la disciplina. Una altra novetat és un entrenament espartà infantil que s’organitzarà el dijous 14 de juny, amb 340 nens i nenes, escolars d’Encamp i del Pas de la Casa, que ja s’han inscrit.

En aquest sentit, Sanz augura moltes cites de l’Spartan Race a Encamp tot i que el contracte s’acaba l’any que ve. Amb tot, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres va assegurar que espera renovar la col·laboració: «És un atractiu no només en l’àmbit esportiu sinó en l’àmbit turístic per la gent que ens ve i de diferents països de tot el món. No deixem de donar a conèixer a Andorra i per part del Comú intentarem que no s’acabi l’any vinent, més si tenim el suport del Govern».

Per altra banda, Betim Budzaku, gerent d’Andorra Turisme va destacar que «és un esdeveniment que ve en un mes que el turisme és bastant fluix, quan ens falten activitats. Amb l’Spartan i amb els consensos vam aprofitar per fer-la en un mes que és primordial per nosaltres».