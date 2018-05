L’Andorra Hoquei Club vol revertir la seva situació

L’Andorra Hoquei Club es troba en una situació delicada. A falta de dues jornades pel final de la lliga es troba en zona de descens directe a Segona catalana i necessita sumar un punt per anar a la promoció i cinc per la salvació. La setmana passada va perdre contra el Castellar i ahir van tenir el seu darrer entrenament abans del partit de divendres contra el Santa Perpètua, equip que no es juga res i que no té massa opcions de pujar a la zona dels play-offs.

«Esperem que vinguin a casa en pla turístic i no s’ho agafin en pla competitiu perquè a nosaltres ens va la vida», explica l’entrenador de l’equip, Roger Corral. «Tenim dos jugadors una mica tocats, sortirem forts al darrere en defensa i intentarem sumar els tres punts», afirma.

En aquest sentit, «el descens seria tirar per terra la feina de bastants anys». «Hem de salvar la categoria fins que vinguin temps millors», destaca. «Si no, tocarà treballar i aixecar-nos», afegeix.

En aquest context, segons Corral, el que ha fallat és «el fet de no tenir juvenil», perquè «tots han marcat a estudiar fora i l’equip infantil encara no pot pujar», per tant, els andorrans es troben en el fet que «no tenen reforços a sota». «Hi ha partits que hem anat amb quatre jugadors i dos porters i això condicions molt els partits, el fet de no tenir canvis i de no poder entrenar per lesions o per horaris laborals condicionen molt», es queixa. «Vulguis o no, si tens un equip de sota que pot ajudar a donar minuts de descans als jugadors de qualitat, ajuda», remarca.

Així mateix, els ànims estaven bé abans de la derrota de dissabte per 4 a 1. «Va ser un resultat que va fer molt de mal i que va ser immerescut, va ser molt contundent i va costar molt aixecar els ànims a l’entrenament», manifesta. «Esperem que els altres rivals punxin i puguem sumar els sis punts que queden», conclou.