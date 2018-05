Llovera torna a la competició molt motivat

«L’experiència de les GSeries al volant del Giand va ser un primer pas important de preparació pel RX2. Una vegada acabada l’experiència del gel, tant els tècnics de PCR Sport com de Guidosimplex, en concret Tonino que es va desplaçar a les instal·lacions de la Torre d’Oristà, es van dedicar al 100% a millorar els comandaments del cotxe», explica el pilot.

Els propers 11, 12 i 13 de maig Albert Llovera tornarà a competir al Campionat del Món de Rallycross2 (RX2). PCR Sport i Guidosimplex han treballat de valent per tenir una mecànica competitiva en la primera cita de la temporada. D’aquesta manera, el primer escenari al qual s’enfrontarà Llovera serà el Circuit Jules Tacherny, prop de Charleroi, en un traçat de 1.149 metres dels quals el 61% són d’asfalt i la resta de terra.

