Final de lliga molt intens per Europa i la permanència

El proper diumenge a les 12 del migdia, l’FC Lusitans buscarà anar a Europa amb una victòria contra l’UE Engordany. Tot i això, depenen de què el Vallbanc FC Santa Coloma guanyi a l’R. Tic Tapa Sant Julià. És una carambola que «continua sent possible però és complicada», explica el segon capità Iván Perinaez. «Sabem que la temporada ha estat fluixa. Malgrat això, des que va arribar l’Emiliano, el grup ha canviat de mentalitat i en relacions», comenta. Emiliano González, entrenador del conjunt, explica que aquest canvi ba ser perquè «vaig parlar amb cada un d’ells, un per un, els vaig dir que era un equip i que no podien anar pel seu compte», revela.

Per altra banda, referent als problemes econòmics que arrossegava el club, els jugadors confien a cobrar les nòmines d’abril aquesta setmana, com a molt tard, després del partit.

Per la part baixa, l’FC Encamp i el Penya Encarnada s’enfrontaran diumenge per la permanència. En aquest sentit, aquest darrer va denunciar ahir l’Encamp per alineació indeguda l’Inter d’Escaldes.