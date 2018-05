L’AREB traspassa 80 comptes de BPA a Vall Banc per un valor de 29 milions

L’AREB ha acordat un nou traspàs d’actius i passius de BPA cap a Vall Banc després de ser considerats com a actes, segons s’exposa en la darrera resolució publicada ahir al BOPA. Els comptes traspassats han passat el procés de revisió que s’està duent a terme a tots els clients des de la nacionalització del banc i el naixement de Vall Banc. En total, en aquesta darrera tongada s’han traspassat a la nova entitat bancària 80 comptes per un valor de 29 milions d’euros. El procés de migració es pot allargar fins al 30 de juny.

Segons la resolució del consell d’administració de l’AREB, les operacions de migració no meriten cap comissió de traspàs ni cap altre cost a càrrec dels clients i a favor de BPA o les seves entitats dipositàries, intermediàries o vinculades. El traspàs d’aquests clients s’ha efectuat després d’haver declarat que tots els comptes eren aptes, de manera que se’ls aixeca la sospita d’estar relacionats amb els casos de blanqueig de capitals pels quals BPA va ser intervinguda.

Fins a 7 migracions

Des del mes d’octubre de l’any passat no s’havia fet cap més moviment i, en total, aquest darrer és el setè traspàs que s’autoritza. El primer es va fer l’abril del 2016, poc més d’un any després de la nota del FinCEN, i va aglutinar el 92% dels clients de BPA i, dels que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, mentre que el 4% restant van ser considerats no aptes per manca d’aportació de documentació justificativa de la seva operativa. Aquest 4% corresponia a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d’euros.

Segons el ministre Cinca, encara hi podria haver noves migracions, malgrat que cada vegada seran més petites tant a nivell del nombre de comptes com del valor dels mateixos. En tot cas, perquè puguin ser migrats cal que es confirmi l’evidència que no concorren causes relatives a delictes, faltes o infraccions.

Les preferents de BPA

Sobre la sentència en primera instància en la qual la Batllia declarava nul·la la venda de preferents per no haver informat degudament al client, Cinca va recordar que la resolució no és ferma i que en tot cas només fa referència a un client i per una quantitat de 50.000 euros. «Hem de veure ara què diu la segona instància, el Tribunal Superior. A més, els actius de BPA poden donar resposta a 50.000 euros», va assegurar. Cinca va concloure dient que «no puc dir-li si això es convertirà en una bola de neu o no, són un seguit d’hipòtesis i no sé en quina situació es trobarà BPA d’aquí tres anys perquè no tinc una bola de cristall».