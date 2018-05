El Thyssen proposa jugar a detectius la nit dels museus

El Museu Carmen Thyssen Andorra celebrarà la Nit Internacional dels Museus –el proper dissabte 19 de maig– amb un joc de detectius. Els que s’atreveixin a assumir aquest rol disposaran de tres hores –entre les 20.00 i les 23.00– per resoldre l’enigma que es proposa des del recinte museístic. Abans hauran de prestar molta atenció durant la visita guiada que es realitzarà prèviament per donar-los les pistes que els serviran per al joc. I després hauran de seguir investigant per descobrir quina obra ha estat robada, qui ho ha fet i com ha pogut cometre aquest acte.

L’activitat, que és completament gratuïta però requereix reserva prèvia perquè les places són limitades, es desenvoluparà en grups d’un màxim de cinc persones majors d’edat i permetrà als participants descobrir les obres del Museu Carmen Thyssen d’una manera lúdica i diferent. A banda d’aquesta experiència, l’accés a la pinacoteca serà gratuït per a totes les edats durant la jornada anterior, el 18 de maig, amb motiu del Dia Internacional dels Museus.