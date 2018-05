La Fundació Jacqueline Pradère i Emili Duró aposten per l’optimisme

La Fundació Jacqueline Pradère i el consultor, assessor i formador, Emili Duró, han presentat aquesta tarda en un Centre de Congressos totalment ple, la conferència ‘Rendir-se no és una opció’. Duró ha mostrat la seva tasca pedagògica en el poder de l’optimisme i la importància de gestionar les emocions enmig d’un canvi total de paradigma tecnològic. «Una persona optimista no és aquella que sempre riu, sinó la que quan té un problema es pregunta com solucionar-ho, en comptes de buscar culpables», ha explicat.

El consultor creu que el cervell humà està preparat per veure els problemes i no les oportunitats, malgrat que «objectivament, vivim millor que mai» i en el «millor dels móns». Segons ha dit, la clau és en les il·lusions de cadascú i l’èxit del futur s’estableix en quatre aspectes: l’optimisme (relacionat directament amb el procés d’adaptació), la passió, el treball dur i el coneixement. Duró ha volgut deixar clar que el pessimisme està de moda, tot i que «és normal que la vida tingui moments puntuals». Ell, però, no es considera optimista, sinó realista.