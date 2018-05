Tothom serà donant d’òrgans però la família s’hi podrà oposar

El projecte de llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, el primer text que regularà la donació i els trasplantaments al Principat, contempla que tots els ciutadans siguin «presumptes donants» dels òrgans, si no han manifestat en vida l’oposició a l’extracció. Les persones podran deixar constància d’aquest rebuig per qualsevol via, sigui escrita o informant-ne a una persona propera. Malgrat aquesta consideració de potencial donant universal per a tots els ciutadans, la família tindrà l’última paraula i es podrà oposar a la donació, amb l’excepció dels casos en què el difunt hagués deixat constància expressa al Registre de voluntats anticipades del desig de donar els òrgans. Així ho van explicar ahir el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany i el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres després d’aprovar l’entrada a tràmit parlamentari de la norma.



Àlvarez va explicar que el model triat per autoritzar les donacions és igual a l’espanyol, «un sistema internacionalment reconegut pel seu alt índex de trasplantaments», va assegurar. El ministre considera que la decisió final de la família no ha de ser un impediment a les donacions, entre d’altres, perquè un equip de professionals informaran les persones properes al difunt de la importància de la donació dels òrgans per a ajudar a d’altres persones, de la mateixa manera que passa a Espanya. El titular de la cartera de Salut va considerar aquest punt del nou projecte de llei «molt respectuós amb la voluntat de la família i de la persona».

Joan Antoni León: «Els ciutadans es beneficien de la solidaritat dels donants d’altres països i és important que aquesta sigui en doble direcció»

Extracció dels òrgans

Àlvarez va revelar que l’extracció dels òrgans s’haurà de fer per especialistes externs: «Són unitats mèdiques que es desplacen en helicòpter molt ràpidament». Tot i això, va matisar que es tracta «d’acords parlats extraoficialment que no es concretaran fins que la llei s’aprovi pel Consell General». En aquest sentit, el ministre tampoc va concretar quin procediment duaner seguirien els òrgans i teixits extrets al país. Aquests detalls hauran de fixar-se a través de convenis amb altres països però el marc legal que proposa el Govern és la primera pedra per a aquest propòsit. Fins ara, les donacions d’òrgans i teixits no es podien fer a Andorra perquè no existia una normativa que desenvolupés els principis i les condicions per dur-los a terme. «Actualment, els ciutadans andorrans es beneficien de la solidaritat de donants d’altres països i és important que sigui en doble direcció», va indicar León.

Medul·la òssia

El projecte de llei no només regula la donació d’òrgans sinó també la de teixits, entre ells el de medul·la òssia, que és clau per al tractament de malalties com la leucèmia. El Ministeri de Salut espera tenir enllestit «abans de l’estiu» els acords amb el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat per la Fundació Josep Carreras el 1991, així com amb altres registres similars internacionals. L’acord permetria que els andorrans que ho desitgin es registressin des d’Andorra.

Sang



La nova norma també regularia les donacions de sang al país i permetria fer campanyes tot i que Àlvarez va constatar que «per eficiència, de moment, se seguiran fent les mateixes pràctiques que fins ara i se seguirà col·laborant amb els bancs de sang dels països veïns».

Biotecnologia

Un altre dels escenaris que pretén regular el projecte de llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang és el sector biotecnològic, amb projecció de desenvolupament al país. La llei proposa definir els medicaments de teràpia avançada i estableix els requisits per poder fabricar i utilitzar aquests medicaments basats en gens, cèl·lules o teixits. El seu ús pot ser profitós per a nous tractaments contra el càncer o malalties genètiques.

Els responsables del ministeri de Salut van assenyalar que el projecte de llei s’ha emmillarat en la legislació comunitària europea.

Una baula útil per a la futura llei de reproducció assistida

La controvertida llei de reproducció assistida que el ministeri de Salut fa mesos està interrelacionada amb el projecte de llei presentat ahir sobre òrgans, cèl·lules, teixits i sang perquè «regula la preservació de les cèl·lules», entre d’altres. A més, el projecte presentat ahir també deixa clar que els donants de cèl·lules, òrgans i teixits no poden cobrar per aquesta acció i que només poden ser recompensats per les molèsties. «Es tracta d’una llei complexa que s’està analitzant», va manifestar el ministre Àlvarez, qui va assegurar que la legislació estarà enllestida abans que acabi la legislatura.