Àlvarez: «Sota pressió, de vegades costa complir»

Preguntat per les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes al SAAS en l’exercici de 2016, el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, va respondre ahir en roda de premsa: «El SAAS està sotmès a molta pressió i, de vegades, costa complir-ho tot al peu de la lletra». Amb aquesta manifestació, Àlvarez no va descartar que el Tribunal trobi irregularitats en l’exercici 2017 o en els anys següents, informes que l’organisme encara no ha realitzat.



No obstant això, el titular de la cartera de Salut, va assegurar que els «informes del Tribunal de Comptes del 2016 i les seves recomanacions són tinguts en compte i ens ajuden a millorar però no és fàcil canviar algunes pràctiques», va reconèixer, alhora que va afegir: «Sempre s’agafen les crítiques en positiu i es miren de redreçar». Fa quatre anys que el Tribunal de Comptes troba irregularitats en els complements salarials que cobren alguns empleats del SAAS.

Sistema de triatge

A banda dels complements salarials, el Tribunal de Comptes va tornar a manifestar en l’informe de l’exercici 2016 les irregularitats en la venda del sistema de triatge nascut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i comercialitzat per l’excap d’Urgències, Josep Gómez a hospitals d’altres països sense repercutir els beneficis en el SAAS. Preguntat per la possibilitat que el SAAS emprengués accions legals per recuperar aquests diners que li correspondrien, Marfany va assegurar que «s’està treballant en aquesta direcció» i que «tot aquest tema s’està provant de solucionar però és complex».



Segons fonts consultades, l’empresa de Gómez i el SAAS estan en un procés de negociació per arribar a un acord que satisfaci les dues parts implicades. El Model Andorrà de Triatge (MAT) es va crear l’any 2000 per reorganitzar l’àrea d’Urgència. El sistema, que es va estendre a diversos centres d’Espanya i de l’Amèrica Llatina, es basa en una avaluació dels pacients en funció d’una escala de cinc nivells que determina el grau d’urgència de l’estat de cada usuari per prioritzar entre malalts.

El SAAS obre places per ampliar la plantilla

El BOPA va publicar diverses ofertes laborals per entrar a la plantilla del SAAS. Concretament i després que ho aprovés el consell directiu del SAAS, s’ha creat una nova plaça de cap d’àrea de Serveis Generals, dues de secretàries de serveis assistencials, una de metge especialista en anatomia patològica per treballar a jornada parcial, una de metge especialista en neurologia per desenvolupar una jornada de 40 hores setmanals, una de portalliteres i una de cap de comptabilitat per gestionar un equip de set persones i encarregar-se de la informació comptable, l’acompliment de la legislació i regulació en matèria comptable, pressupostària i obligacions fiscals. A més, s’ha obert convocatòria per cobrir una plaça vacant de cap d’àrea de Finances, una de treballador social i tres d’auxiliar d’infermeria.