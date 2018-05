Alumnes del María Moliner participaran en l’òpera

L’última proposta de la tercera temporada d’òpera promoguda per Andorra Lírica i el Comú de Sant Julià de Lòria entra en la recta final. Es tracta de l’espectacle La Corte de Faraón, una barreja de sarsuela, revista, opereta i vodevil que comptarà, per primera vegada, amb la participació d’un cor de noies del col·legi espanyol María Moliner.



Una setantena d’alumnes d’aquest centre educatiu, van assistir ahir a l’assaig de l’obra, acompanyats de la directora del departament de Música, Eva García. Allà van poder veure com alguns dels protagonistes perfilaven l’escenificació i els diàlegs i com el director escènic coordinava tots els moviments a dalt de l’escenari. La professora va dir que aquesta és una bona manera d’ensenyar als estudiants com es prepara un espectacle.



El cor femení del María Moliner, format per nou noies d’entre 12 i 16 anys, participarà en l’òpera amb un petit número de cant i dansa, acompanyant a la soprano Jonaina Salvador en el cuplet. Les joves, que interpretaran el paper d’esclaves, van explicar que el cor es va crear a principis de curs i quan els hi van fer la proposta de participar en aquesta òpera la van rebre encantades.



La Corte de Faraón es podrà veure el cap de setmana en dues funcions: el dissabte a dos quarts de nou del vespre i el diumenge a les sis de la tarda, a l’auditori Claror del Centre cultural i de congressos de Sant Julià.