Picurt no se celebra aquest any per la incertesa política

Després d’11 edicions, Picurt, la mostra de cinema de muntanya dels Pirineus, fa un aturada aquest any per manca de finançament. La seva directora, Montse Guiu, va dir que «a causa de la incertesa política a Catalunya, hem tingut dubtes seriosos sobre la viabilitat econòmica d’aquesta edició i no hem volgut arriscar-nos a tirar endavant sense alguns compromisos ferms». Per tant, Andorra, La Seu d’Urgell i Ortedó no seran aquest mes de juny escenari de les projeccions relacionades amb la muntanya dins un festival que, des dels seus inicis, no ha parat de créixer.



Tot i així, Guiu va assegurar que «és una aturada, no un final». Per a ella, és una llàstima aquesta aturada ja que «el cinema és un important revulsiu per al territori, l’audiovisual transmet tots els valors i els coneixements de la vida al Pirineu, dona noves oportunitats a la muntanya i es pot convertir en un motor que belluga els valors de la societat, que fa veure realitats que no coneixia».



La celebració de la 12a edició sí sembla garantida, ja que compta amb el suport econòmic del Govern d’Andorra, així com dels ajuntaments implicats de l’Alt Urgell.