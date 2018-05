Els antiheliport alerten d’una instal·lació més gran i cara

La plataforma veïnal contrària a l’heliport de Tresoles ha alertat avui que segons els informes que el Govern els ha facilitat, la infraestructura dissenyada seria «més gran i més cara» del que s’havia previst inicialment. Un dels portaveus de la plataforma, Alfons Miralles, va explicar que la pista d’aterratge que consta en la documentació (que encara no han acabat d’estudiar a fons) podria arribar gairebé als 6.000 metres quadrats. L’edifici tindria quatre plantes i als baixos hi hauria un aparcament per a vehicles del COEX.



Pel que fa als costos, Miralles va indicar que «la primera avaluació parla de més de 10 milions i pensem que encara s’incrementarà més». D’aquesta manera es més que triplicaria els tres milions inicialment previstos pel Govern. Un cost que no consideren justificat «per molt que el ministre ho vulgui minimitzar amb l’espai pel COEX».



Reunió de poble

En la roda de premsa celebrada ahir els veïns d’Escaldes van anunciar que avui mantindran una reunió amb la cònsol major, Trini Marín, i que per dimarts que ve han convocat una reunió de poble «per expressar els motius que fan que ens oposem a l’heliport». En aquest sentit han elaborat un fulletó informatiu en el qual reiteren que les rutes d’aterratge i enlairament «hauran de sobrevolar perillosament, a baia altitud, les zones residencials de major densitat de població del país», consideren que «perjudicarà encara més l’entorn natural així com la salut de moltes persones», apunten que generarà més soroll a les valls centrals i avisen una vegada més dels perills per la proximitat de la central de FEDA. Precisament van recriminar el fet que «en els estudis no hi consta res» sobre proteccions de la canonada forçada que baixa del llac d’Engolasters. Segons els membres de la plataforma la zona de Tresoles és «una ubicació improvisada», amb «una orografia complexa només apta per a pilots experimentats» i on no «existeixen zones d’aterratge d’emergència».

Negativa francesa

De fet, Miralles va assegurar que «no entenem com el ministre va agafar el compromís d’entregar-nos els informes elaborats per França sense saber si els farien o no». Des del seu punt de vista, la negativa del país veí del nord per elaborar els informes «ho entenem com una manera políticament correcte d’admetre que el lloc escollit no és l’idoni». I en relació a l’empresa privada que es va dir que es contractaria perquè fes els informes, el portaveu veïnals va exposar que «ens agradaria que l’adjudicació es fes amb criteris de reputació de l’empresa i no econòmics».

La plataforma acumula 2.000 firmes contra l’heliport.