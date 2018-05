Pintos rebutja obrir el Parc Central 24 hores pels riscos de vandalisme

El projecte de millores al Parc Central d’Andorra la Vella ha estat ben rebut pels grups de la minoria comunal, si bé, el conseller liberal, Víctor Pintos, no comparteix la proposta d’obrir el parc les 24 hores del dia i treure les tanques que el separen del passeig del riu. «La possibilitat de deixar el parc obert a la nit podria ser una invitació a l’incivisme», va afirmar, deixant clar que es tractava d’una opinió personal. Pintos diu que «no entenc que fa un parc obert tot el dia, per a mi hauria de tenir un horari diürn», va exposar, insistint en els riscos que encara que hi hagi vigilància es produeixin bretolades o casos de botellón. Pel que fa a la tanca perimetral, considera que «s’hauria de fer una mena de separació que privés l’accés directe, encara que fos alguna cosa enjardinada». La resta de millores, però, les troba positives.



De la seva banda, la consellera del PS, Lídia Samarra es va mostrar totalment d’acord amb la proposta. «És un projecte molt maco, tindrem un parc més verd i sostenible. Tornarem al parc d’anys enrere perquè ara hi ha massa quitrà», va apuntar.



L’únic inconvenient que hi troba és que s’hagi de pagar un servei de vigilància per poder mantenir el parc obert durant la nit. Samarra entén la mesura per evitar els actes vandàlics. «Si se’n fa un bon ús, serà una iniciativa molt bona. Ara bé, si es generen problemes, haurem de tornar als horaris d’abans», va manifestar, coincidint amb l’opinió expressada per la cònsol Conxita Marsol.