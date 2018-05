Els arquitectes també prenen nota

«Està bé que prenguin nota», va comentar ahir a EL PERIÒDIC la degana del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, Zaida Nadal. La màxima representant de l’associació que va demandar el Govern per haver adjudicat «a dit» la redacció del projecte constructiu de l’estació nacional d’autobusos –inaugurada des de fa un any–, va evitar valorar la inacció del Govern davant l’última resolució que va emetre el Tribunal Superior.



Davant una sentència que dona la raó al col·legi professional i conclou que s’hauria d’haver fet un concurs públic en comptes d’optar per l’adjudicació directa, el Govern en surt clarament perjudicat. Després que es publiqués el veredicte del tribunal, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va dir que es limitarien a «prendre’n nota» per evitar repetir l’error assenyalat pel Tribunal Superior. Ho va dir dimecres, a la roda posterior al Consell de Ministres. La resposta va sorprendre els assistents. Al Col·legi d’Arquitectes, sembla que no tant. Al preguntar-li si s’esperava una reacció com la del ministre després de rebre una sentència negativa pel Govern, Nadal no va voler estendre’s-hi. «No m’ho havia plantejat», va afirmar la degana.



L’Executiu haurà de fer front a una indemnització econòmica pels danys i perjudicis causats. La quantia, però, encara s’ha de decidir. Els arquitectes encara estan estudiant opcions, però no tenen pressa. Segons el que va explicar Nadal, els integrants del col·legi que va interposar la demanda convocaran una reunió amb l’advocat que els porta el cas. «Ens reunirem a partir del juny, segurament», va assenyalar la degana. «No hi ha una data límit prevista», va afegir l’arquitecte.