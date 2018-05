Es mantenen els problemes de veïnatge al Pas tot i les millores

L’associació de comerciants Iniciativa Publicitària i el cos de Policia coincideixen a a assenyalar que aquest hivern s’han reduït els problemes d’ordre públic als carrers del Pas de la Casa però que segueix havent dificultat per integrar el turisme de temporada dels touroperadors en el veïnatge del poble. El director de la Policia, Jordi Moreno, va assegurar que «tot i que encara hi ha feina per fer, nosaltres mateixos hem constatat en les nostres intervencions que els aldarulls a la via pública han millorat». Moreno va recordar que, en temporades anteriors, «els problemes més greus eren entre la discoteca i l’arribada a l’allotjament, en l’espai públic exterior» però, segons ell, «la incorporació del controlador del touroperador ha estat important i nosaltres, a més, hem reforçat la presència de patrulles». De la seva banda, el president de l’associació de comerciants del Pas Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié també va apuntar a «la millora dels controls» com a punt clau perquè els aldarulls al carrer s’hagin reduït i va reconèixer que totes les parts implicades «han treballat molt i bé per a aquest objectiu».

Jordi Moreno: «Hem continuat amb problemes a l’interior dels apartaments, les queixes són de veïnatge i no d’ordre públic com abans»

Control dels touroperadors

Moreno i Carrié van valorar molt positivament la iniciativa posada en marxa durant aquesta temporada perquè el touroperador designés una persona responsable dels grups de turistes que vetllés perquè mantinguessin el civisme durant l’estada al poble encampadà. «És veritat que s’ha notat un canvi i crec que cada any ho notarem més perquè s’han pres unes bones mesures per part comunal i governamental, amb la nostra participació», va assenyalar Moreno, qui va afegir que es tracta «d’un exemple de com davant d’una situació conflictiva plantejada per un cònsol, des de la Policia s’intenta posar les mesures per pal·liar-la». Des de l’experiència dels seus agents, han pogut «veure com els responsables dels touroperadors acompanyaven al jovent cap als apartaments una vegada acabava la festa».

Els apartaments

Una vegada minimitzats els escarafalls a la via pública, Carrié creu que s’ha de posar ara el focus en els allotjaments turístics. Per a això proposen que la responsabilitat del touroperador sigui encara més palesa, també de portes cap a endins: «Ens agradaria disposar d’un telèfon de contacte dels responsables del control dels grups dels touroperadors per poder avisar-los també a la nit i que poguessin intervenir en les festes als apartaments».

Iniciativa Publicitària proposa que sigui obligatori per als touroperadors un llistat de telèfons als quals poder recórrer en cas de que un allotjament turístic provoqui desajustos al veïnat.

Jean-Jacques Carrié: «Ens agradaria disposar d’un telèfon de contacte dels touroperadors perquè intervinguessin en les festes als apartaments»

Altres mesures

Per al director de la Policia, també ha estat clau el fet de «deixar de servir alcohol una hora abans del tancament», el reforç de les campanyes d’alcoholèmia i l’enduriment dels controls de les festes privades «més restringides, efectivament particulars i amb vigilants controlant els accessos». Segons Moreno, aquestes festes han estat en el passat font de «problemes i baralles» i tot i que «eliminar el risc de baralles en una zona amb tanta gent i tant d’oci nocturn és complicat», creu que s’ha millorat molt. A més, la Policia confia que l’entrada en vigor de la llei de Seguretat pública tindrà efectes en les properes temporades, ja que permetrà sancionar directament l’infractor i no fer els tràmits administratius que feien que la sanció arribés quan molts dels visitants del Pas ja havien marxat als seus països d’origen.

Reunió de balanç

La Taula Transversal per a la millora de l’oci nocturn al Pas de la Casa es reuneix avui per fer balanç de la temporada i encarar la preparació de les següents. En la iniciativa participen les autoritats comunals i governamentals, així com veïns, comerciants i hotelers.

Doble fil de la neu

De la seva banda, el representant d’Iniciativa Publicitària va explicar que si bé aquest hivern ha estat excel·lent per a la neu, les freqüents precipitacions i l’acumulació de neu a les calçades han tingut un impacte negatiu en el comerç perquè han frenat els turistes de compres d’apropar-se fins a la població fronterera. No obstant això, Carrié va lloar la feina de treta i neteja de carrers del comú i va assegurar que «simplement ha nevat molt».