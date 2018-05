Enllestides les voladures del congost de Tresponts

Sovint hi ha un instint de protecció més que discreció

Les voladures de prova que s'han dut a terme avui al congost de Tresponts, a les proximitats de la futura boca sud del túnel que s’excavarà en aquesta zona, s'han desenvolupat sense incidents i amb un resultat satisfactori, segons han informat fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. Tot i que estava previst que l’actuació comportés talls intermitents, de cinc o deu minuts, de la carretera C-14 entre les 14 i les 15 hores, finalment s'ha optat per fer una única restricció en els dos sentits de la marxa que va durar uns 15 minuts. La prova ha inclòs deu denotacions controlades de diferent intensitat, que han analitzat les vibracions i el comportament del terreny. També s’hi ha instal·lat un sismògraf per comprovar els resultats del seguiment. El túnel, que entrarà en servei a la tardor de l’any 2020, tindrà una longitud d’1,3 quilòmetres, una amplada de 12,60 metres i una altura de 7,90 metres. El tram d’actuació, però, arriba als tres quilòmetres, entre la sortida del nucli d’Organyà (Alt Urgell) i el desviament cap a la carretera LV-4001 que va fins a Montant de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet. En aquest sentit, està previst eixamplar la calçada actual fins als deu metres, amb la qual cosa serà necessari instal·lar en alguns punts estructures en voladiu.

Per El Periòdic

