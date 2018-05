Lavaill creu que portar Calder al país és una fita «importantíssima»

Sovint hi ha un instint de protecció més que discreció

«Com neix un artista?», va reflexionar Lavaill ahir sobre Calder. Doncs segons el francès, el nordamericà va ser tocat per la vareta de Picasso, quan es van conèixer a París i el malagueny li va fer alguns suggeriments sobre la seva obra que l’haurien convertit en la que coneixem, fugint de la rigidesa dels estudis d’enginyeria de Calder.

L’escultor i artista polifacètic Philippe Lavaill va considerar ahir una fita «importantíssima» pel país que l’obra d’Alexander Calder (Pennsylvania, 1898 - Nova York, 1976) s’exposi properarment a l’Artalroc, la sala d’exposicions del Govern que, a més, és el veí de dalt de La Peixera, l’espai que la Xarranca gestiona i que Lavaill està utilitzant fins a finals de mes per preparar la seva escultura i performance d’El mite de l’ós. És a dir, que coincidirà en temps i pràcticament amb espai amb l’exposició de Calder que s’inaugurarà el 22 de maig i tancarà les portes el 2 de setembre. «És importantíssim que des d’Andorra es puguin veure referents i punts d’inflexió en la història de l’art i de la societat, com va ser Calder», va dir Lavaill. L’exposició ha estat declarada «projecte estratègic i d’interès nacional» pel Govern, segons va publicar dimecres el BOPA.

Per Mireia Aguilar

