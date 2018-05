Principadel busca més inversors per pagar proveïdors i acabar el complex

Principadel, la societat que promou la construcció del complex de pàdel de Santa Coloma, es troba en ple procés de recerca d’inversors. Una necessitat imperant per poder fer front a alguns deutes que encara arrossega amb proveïdors i, sobretot, per poder acabar de construir la totalitat d’instal·lacions esportives previstes en el projecte capitanejat per Miguel Lao.



Preguntats sobre la situació, des de la societat es va remarcar que s’està treballant per trobar els inversors necessaris i que estan a l’espera que l’entrada de nou capital es pugui concretar. De fet, van indicar que confien que «en breu» es puguin donar a conèixer novetats al respecte i desencallar la situació.

Proveïdors

En mig de tot plegat s’hi troben alguns proveïdors que encara no han pogut cobrar. És el cas d’alguns petits empresaris consultats per EL PERIÒDIC, que han preferit mantenir-se en l’anonimat per relatar la seva situació. «En van fer un petit encàrrec coincidint amb el World Padel Tour i teníem un acord tancat amb una retribució per cobrir la feina feta», relata un d’ells. «Vam haver de treballar amb urgència, amb prou feines un mes de marge per poder arribar a la cita», recorda, i ara, pràcticament un any després encara no ha cobrat per la feina feta.



D’altres relaten situacions similars i afegeixen que, en algun cas, no disposaven de contracte formal, però sí que conserven tots els correus electrònics intercanviats amb els quals es va lligar la feina.



Segons les seves explicacions, després de deixar un temps prudencial i veure que no cobraven, van procedir a reclamar el deute. «La resposta va ser una carta, que en teoria han rebut tots els proveïdors amb qui tenien deutes pendents, en la qual se’ns explicava que buscaven nous inversors per corregir la situació», exposen. La carta els va arribar uns mesos després de la competició internacional celebrada a Santa Coloma, cap a finals d’any, però a dia d’avui la situació no ha canviat. Alguns d’aquests empresaris afirmen que han tornat a reclamar els diners per la feina feta, però que ja no han rebut resposta. «Arriba un moment que ja ho dones per perdut», manifesten.



Com s’ha dit, la societat segueix buscant inversors, si bé no es concreta quines opcions hi hauria sobre la taula.

Tot plegat mentre de manera paral·lela Lao també ha de trampejar els plets judicials que té sobre la taula. I és que les desavinences familiars entre els propietaris dels terrenys van fer que el cas acabés la Batllia i el Tribunal Superior obligués a paralitzar les obres a l’espera de determinar qui havia de cobrar el lloguer del solar.

Dificultats recurrents

A banda dels conflictes amb la propietat, Principadel també ha hagut d’afrontar dificultats econòmiques. El projecte va patir retards des d’un inici i es van haver d’introduir canvis en el projecte inicial que van incrementar els costos més del previst. Ara s’haurà de veure si Lao aconsegueix la confiança de nous inversors que permetin acabar el complex. Mentrestant, però, la part de les instal·lacions que estan acabades segueix funcionant amb normalitat.