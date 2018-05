Casadevall aprova el sistema que ha filtrat dades de la víctima de ‘la manada’

El president del Consell Superior de Justícia (CSJ), Enric Casadevall, dona per bo el sistema informàtic que el Govern de Navarra ha paralitzat per haver deixat al descobert dades personals de la víctima de ‘la manada’. L’administració andorrana també utilitza aquest sistema, anomenat Avantius, i desenvolupat per l’empresa Tracasa. Casadevall va aclarir que la informació confidencial va sortir a la llum per un error humà i no pas per un defecte del programa informàtic.



Segons el magistrat, la sentència amb totes les dades de la noia es va filtrar a la premsa perquè el jutge o els advocats van entregar la sentència als periodistes sense esborrar ni tatxar el codi que permet accedir al text via online. «Va tatxar els nom i totes les dades de la noia, però es va oblidar del codi que hi ha al peu de pàgina de la sentència», va afirmar Casadevall, ahir, a aquest rotatiu. «Per això la premsa ha pogut accedir a aquestes dades», insisteix Casadevall. «El programa és segur, però si ho fa malament qui el manipula...», va subratllar el president del CSJ. «El que diuen alguns mitjans d’Espanya no és del tot cert», va lamentar.

Un codi per a la versió ‘online’

El codi serveix, tal com va detallar el magistrat, per comprovar que la sentència escrita coincideix amb l’electrònica. «La llei espanyola permet aquest sistema», va assegurar Casadevall. La legislació andorrana, en canvi, encara no ha establert cap regulació sobre aquesta qüestió. Casadevall va remarcar que el sistema del codi encara no està implantat al Principat. «La llei sobre l’expedient electrònic ha de regular la manera com els clients poden enviar una queixa a la justícia sense haver de portar papers físics. El tema del codi encara està per decidir si s’incorporarà al nostre sistema», va destacar el lletrat.



El programa que es va instal·lar a l’administració andorrana fa quatre anys serveix, principalment, per facilitar la comunicació telemàtica i interna entre la Batllia i la Fiscalia, amb l’objectiu d’estalviar costos i evitar el malbaratament de papers.