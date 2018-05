Acusacions contra un home en parador desconegut

Els perjudicats anaven passant per l’estrada de la sala 3 de la Batllia per anunciar les seves respectives reclamacions monetàries per compensar els furts que van patir als seus establiments hotelers o de restauració entre el febrer i el març del 2015. El processat –un ciutadà alemany que ahir no va assistir al judici perquè es troba en parador desconegut des que va ser alliberat després de passar vuit mesos en presó preventiva– està acusat de cometre fins a 16 robatoris en els quals va sostreure diners de diverses caixes fortes i enregistradores i va causar danys materials per un valor total superior a 25.000 euros.

Mateix ‘modus operandi’

Dels 16 furts, l’acusat n’havia reconegut un total de sis en la seva declaració a la Batllia quan va ser detingut el 9 de març del 2015 després de cometre el seu darrer robatori a les immediacions del Camp de Neu de la Rabassa. Tot i així, segons va constatar la fiscalia durant el judici, «el processat hauria reconegut els furts de forma aleatòria» i el modus operandi seria el que avalaria la hipòtesi de l’únic autor. Coincideix que tots els robatoris s’havien produït durant la nit; que s’havien perpetuat amb eines similars, com la pota de cabra o el tornavís de punta plana; i que el botí sempre havia estat el mateix, els diners de les caixes fortes o enregistradores. A més, els informes de la policia científica van aportar proves directes, com els senyals primaris, i d’altres de secundaris, sobre la coincidència entre la sola del calçat de l’acusat i les petjades identificades en diversos establiments, o les roderes de l’Audi 6 –sostret a Alemanya– amb què es movia pel Principat.

El processat és un alemany amb una causa oberta al seu país per delictes contra el patrimoni

Per això, el Ministeri Fiscal va demanar fins a tres anys i mig de presó amb una part condicional sustituïble, l’expulsió definitiva de l’acusat d’Andorra i el pagament com a responsabilitat civil de gairebé 22.000 euros –una xifra encara provisional perquè faltava acabar de determinar qui havia renunciat a la reclamació–. De tota manera, l’advocada de la defensa va fixar la pena condicional en un màxim d’un any i mig i un termini de suspensió de quatre anys pels sis únics furts reconeguts. Ella va explicar que en aquell període el seu client estava de viatge per diversos països europeus i que portava a sobre al voltant de 15.000 euros estalviats. La defensa sobretot va insistir en excloure de la causa fets passats o posteriors que la fiscalia va exposar durant la vista oral. El processat tenia una causa oberta a Alemanya per haver comès també furts amb força i quan va sortir de la Comella va robar una moto per poder fugir del país.