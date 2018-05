El què, qui, com de la formació de la Policia

El pròxim dimarts la promoció d’agents de Policia més gran de la història, 33, jurarà el càrrec. S’han format íntegrament al Principat, un fet habitual d’uns anys ençà però que no sempre ho havia estat, com recorda el Director de la Policia, Jordi Moreno: «Fa molts anys es feia a la Guàrdia Civil durant nou mesos però els tenies fora aquest temps i molt del que estudiaven no es podia aplicar a Andorra perquè la legislació era diferent, o sigui, que quan tornaven havien d’estudiar les lleis una altra vegada». Per contra, «és clar, ja venien formats en tir, estupefaents o delinqüència organitzada», entre d’altres.



De manera natural, al cos de Policia cada vegada hi havia més gent amb formació i experiència així que es va decidir fer la preparació acadèmica inicial íntegrament al Principat. «Primer tenim advocats que donen les classes de dret i després Policies experimentats ensenyen totes les especialitats», comenta Moreno.



Cooperació veïnal

Per aprofundir coneixements en alguns àmbits, el cos de Policia compta amb convenis de formació amb altres cossos internacionals, sobretot amb Espanya i França, però no només. Un exemple són les formacions que la Policia Nacional espanyola imparteix per temes d’identitat judicial, ja que, segons relata Moreno, «té molt bona fama com a especialista d’empremtes». En aquest àmbit també aprofiten la col·laboració per formar-se en «tècniques d’extracció d’ADN, una especialització molt precisa».



Respecte dels veïns del nord, el director lloa la bona fama dels francesos «a nivell de guies canins» i és allà on es proveeixen dels gossos policials.

Moreno assegura que «tenim sort de poder dir que la Policia andorrana està ben formada perquè ho fem amb els millors». I afegeix un altre exemple: «Pel tema de la desactivació d’explosius recorrem a la Guàrdia Civil perquè durant el període d’ETA van adquirir molta experiència».

Al país o fora? Criteris

«Si econòmica i tècnicament és viable que la formació es faci aquí perquè tenim un grup gran que la necessita fem que els formadors es desplacin al Principat però quan els grups són, per exemple, de cinc persones és més car que no enviar-los a poc a poc a d’altres països», detalla el director qui subratlla que la intenció sempre és «que el pressupost sigui el més econòmic possible per a l’Administració». Encara que, precisa Moreno, «amb els convenis hi ha moltes formacions que surten gratuïtes amb els cossos policials veïns i només cal abonar les despeses de manutenció».



Reciclatge continu

La formació no només és pels nouvinguts al cos sinó que un dels objectius és l’aprenentatge continu dels agents i l’oportunitat de mobilitat interna. Per això: «demanem als caps d’àrea que recullin les necessitats de formació específiques dels agents. Cada grup fa arribar a la direcció les propostes. Totes no les podem fer però les avaluem per criteris d’urgència».



A l’FBI

El comissari Benjamí Rascagneres «va estar tres mesos a l’FBI, després de la seva formació a França durant dos anys», detalla el director de la Policia. És a dir, no s’ha format només als Estats Units, sinó que també a França, Alemanya i, lògicament, a Andorra.

Formació antiterrorista

Precisament, la formació antiterrorista tant a França com als Estats Units és molt extensa, motiu pel qual Moreno considera que Rascagneres «està molt ben preparat» en aquesta matèria.

Sobre el terrorisme, Jordi Moreno reflexiona sobre el fet que avui en dia «els atacs no estan ni a Turquia, ni a Síria. Els tenim a França, a Barcelona, aquí al costat. Qui diu que no pot passar?». Malgrat això deixa ben clar que no hi ha motius de preocupació al Principat i demani que la població estigui tranquil·la: «Andorra no té el nivell d’implicació política que té Espanya o França en segons quins assumptes» relacionats amb el terrorisme jihadista, per exemple. «No obstant, hem pres mesures de seguretat al respecte i, per exemple, les patrulles pedestres porten arma llarga en les grans aglomeracions de gent», assenyala Moreno que recorda la importància de la col·laboració internacional amb aquests casos.



La Policia no ha detectat processos de radicalització jihadista o individus assenyalats per cossos policials internacionals que es trobessin al Principat però «el risc zero no existeix», confessa el director: «Siguem realistes, si volen fer un atemptat, el faran però la nostra feina dins de les nostres possibilitats és evitar-lo i prevenir-lo al màxim possible». Per aquest mateix motiu recorda que ha parlat amb diferents autoritats del país per oferir els coneixements policials a l’hora d’incorporar eines de prevenció d’atacs entre el mobiliari urbà: «des de la Policia s’ha demanat uns mínims, a partir d’aquí, les decisions són dels polítics responsables».