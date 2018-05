El col·lectiu d'infermeres se sent poc valorat

El Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres d'Andorra (COIA), juntament amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), la Universitat d'Andorra (UdA) i Banc Sabadell d'Andorra, celebra, aquest divendres, la diada dels infermers i infermeres, coincidint que cada 12 de maig es commemora el dia internacional de la professió. La jornada l'han encetat els alumnes de l'escola d'infermeria de l'UdA, presentant la metodologia de simulació que utilitzen a les seves pràctiques. Entre els assistents hi havia el nou president del COIA, David Cusidó, que ha manifestat davant els mitjans de comunicació que diades com aquesta serveixen per fer més visible el col·lectiu i per ressaltar la seva tasca, en tant que "som un dels col·lectius més importants dins la sanitat pública", ha dit.



Cusidó ha explicat que des del col·legi creuen que el col·lectiu està "una mica deixat de banda", ja que no formen part de cap organisme nacional de decisió, i que el salari dels professionals no s'adequa a les responsabilitats i a la formació que tenen. "En relació als estudis que tenim no estem ben pagats", ha puntualitzat. Fa deu anys que els infermers i infermeres tenen el salari congelat; per això fan una crida a les institucions i al Ministeri de Salut perquè se'ls valori i se'ls adeqüi el sou, perquè "som el col·lectiu més important que hi ha a la sanitat pública", ha insistit el president del COIA.



Actualment, el Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra compta amb gairebé mig miler de col·legiats. David Cusidó ha explicat que aquí al Principat, per exercir la professió, és obligat estar inscrit al COIA. Ara bé, ha denunciat que hi ha molts infermers i infermeres que no ho estan i que mantenen converses amb el ministeri perquè això no passi. "Som un col·lectiu que patim molt intrusisme laboral" ha dit, perquè hi ha personal tècnic que, sovint, realitza tasques pròpies d'infermeria, com fer extraccions de sang.



Pel que fa a la llei que regula el col·lectiu des de l'any 1981, David Cusidó ha dit que caldria entrar un text propi que regulés la professió i marqués de manera ben definida les competències dels infermers i infermeres. Per això ha reclamat "una mica de voluntat al Govern", perquè això sigui possible.



Per últim, sobre les necessitats de personal d'infermeria, des del COIA reivindiquen que caldria contractar més professionals, però que no poden dir quina seria la xifra òptima perquè no disposen de les ràtios exactes. En aquesta línia, per les exigències i mancances que té l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el president del col·legi veu "insuficient" l'anunci del SAAS de contractar tres auxiliars d'infermeria.



La simulació d'alta fidelitat s'estrena amb èxit



Aquest curs 2017-2018 ha estat el primer que l'escola d'infermeria de l'UdA ha utilitzat la simulació clínica d'alta fidelitat. Fins ara, els estudiants ja practicaven amb casos de simulació mitjana i baixa, però la introducció de maniquins que permeten la interacció, augmenten la complexitat del cas i fan que l'alumne pugui actuar davant de casos més complexos, la qual cosa els fa estar més preparats i més segurs durant els períodes de pràctiques als diferents centres sanitaris. A més, segons ha explicat la cap de l'escola, Sara Esqué, aquests exercicis als laboratoris de l'UdA es graven en vídeo, la qual cosa permet, després, poder analitzar l'actuació dels estudiants. Esqué ha fet una valoració "molt positiva" d'aquest primer curs amb l'alta simulació i ha dit que, fins i tot, s'han fet col·laboracions amb l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a qui han cedit els laboratoris per realitzar jornades de formació pels professionals del centre.



La diada dels infermers i infermeres a l'UdA s'ha completat amb una xerrada al voltant de la tasca humanitària del col·lectiu en accions de voluntariat i una taula rodona on han participat un donant i un receptor d'òrgans.