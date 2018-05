La Vuelta preveu que el pas per Andorra «quedarà per a la història»

Aquest any el pas de la Vuelta a Espanya no serà testimonial. Els ports andorrans no seran només una mesura de força per als principals corredors del pilot, sinó que en aquesta ocasió el Principat serà del tot decisiu per saber qui arriba amb el mallot vermell a Madrid i es proclama guanyador de l’edició. Seran dos dies intensos just abans de la darrera etapa. La previsió és que el transcurs per Andorra serà recordat en la memòria de la ronda espanyola.

A diferència d’altres ocasions, la Vuelta es presenta no només a la darrera setmana de competició, sinó just abans del final, el que dona més repercussió mediàtica a l’esdeveniment quan passi pel país. S'ha produït una reunió de planificació i coordinació entre les diferents parts implicades, amb Andorra Turisme, Unipublic, Policia andorrana i Guàrdia Civil, per establir tot el desplegament que porta la prova a nivell logístic, ja que només en gent arrossega 3.000 persones, entre organització, policia, equips, premsa i patrocinadors; tenint en compte també tot el material que es trasllada.

Lezaun: «Esperem que com aquests últims anys la carrera arribi molt ajustada i sigui un èxit d’organització i esportiu»

El 14 i 15 de setembre arriba la cita. A la 19a etapa el recorregut és entre Lleida i Naturlandia, amb l’ascensió a la Rabassa, amb 157 quilòmetres a completar. L’endemà tornarà a haver-hi una etapa íntegra dins el país entre Escaldes-Engordany i el coll de la Gallina. Serà un traçat inferior al de l’anterior ocasió, amb 105,8 km, però dur amb les ascensions a la Comella i Beixalís dues vegades, i en una el coll d’Ordino. El nivell acumulat serà de quasi 4.000 metres. En acabar tot el desplegament es desplaçarà cap a Lleida per fer nit. L’endemà agafaran l’AVE per anar cap a Madrid, en una etapa que sempre és de tràmit com a colofó final, i on el vencedor rep un bany de masses.

Logísitca

Pedro Lezaun, director de producció de la Vuelta, destaca que «la pecularietat aquest any és que tenim dues etapes», i en primera instància «una arribada a la Rabassa, on per primera vegada pujarem tota la logística que porta la Vuelta, que ja vam fer-ho l’any passat en etapa en línia a Andorra». De cara al dia següent, per l’experiència que tenen, «la Gallina té moltes limitacions a nivell logísitc, però en l’esportiu és espectacular», perquè «és la penúltima etapa i esperem que com aquests últims anys la carrera arribi molt ajustada i sigui un èxit d’organització i esportiu». En ser l’etapa número 20, el dia abans de finalitzar la prova, el que es pugui viure «serà molt atractiu per al públic i un èxit rotund». Per realitzar tot el muntatge de l’arribada a la Gallina, on «l’espai limita molt», estan «treballant molt bé i totes les carències les podem suplir amb diferents ubicacions. En principi no hi haurà cap problema».

Atractiu per al públic

Kiko García, director tècnic de la ronda espanyola, assenyala que «tenim l’enorme sort de poder portar la Vuelta una altra vegada a Andorra, però sobretot aquest any creiem que serà una cosa superespectacular, en el sentit que el que hem pretès amb el disseny de la Vuelta és que s’arribi a l’últim cap de setmana amb moltes coses per decidir i que l’etapa número 20, que considerem que és la reina, pugui ser la que decideixi realment la classificació general a falta de només un dia per acabar a Madrid». La jornada d’abans, amb l’ascensió a la Rabassa, es poden «acabar de polir algunes coses a la classificació general, però realment la 20, amb una distància tant curta i els ports que pujarem com Beixalís, Ordino i el final a la Gallina, sense comptar els dos passos de la Comella, creiem que pot ser definitiva. El que sí esperem és que el temps acompanyi i estem convençuts que a nivell d’assistència de públic sigui molt important, així com d’audiències, i en l’esportiu serà quelcom que quedarà per a la història. És el que hem pretès al dissenyar aquestes etapes».

Caps de cartell

Els organitzadors tenen previst que el cartell de participants tingui noms importants. Encara és aviat per conèixer-lo, però «els últims anys afortunadament sempre hi ha hagut una gran participació, pensem que aquest any serà igual i hi haurà primers espases lluitant per la victòria final fins a l’últim dia. N’estem convençuts». Amb tots aquests al·licients, García «anima a tot el públic d’Andorra, sigui habitual o no del ciclisme, perquè és un espectacle que en molt poques ocasions es pot veure. Tenir dos passos per Beixalís al públic li facilita molt visualment, i estar allí passant el dia amb la família si el temps acompanya per veure dues passades espectaculars de l’etapa. I qui vulgui anar al final a la Gallina encara més. Serà quelcom únic i qui no és un aficionat habitual al ciclisme crec que pot gaudir molt d’aquests dos dies».