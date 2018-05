El MoraBanc té l’oportunitat de certificar ser als play-off

Els play-off poden ser una realitat demà mateix. Un seguit de resultats aquesta jornada poden convertir al BC MoraBanc Andorra a tornar a ser un dels vuit escollits per lluitar pel títol, com va aconseguir la temporada passada. Fora dels resultats que es produeixin en la resta de partits, el conjunt dirigit per Joan Peñarroya necessita guanyar el seu enfrontament contra el Delteco GBC al Poliesportiu d’Andorra (12.30 hores).

Els andorrans acumulen dues derrotes consecutives a la Lliga Endesa, que ha retardat la classificació per als play-off. Però aquesta circumstància no l’han sabut aprofitar els seus màxims perseguidors, Iberostar Tenerife i Montakit Fuenlabrada. Un altre dels elements a favor dels del Principat és que tenen l’average guanyat amb tots els equips que té per sota a la classificació, circumstància que reporta tenir avantatge amb la majoria d’empats que puguin produir-se al final de la fase regular. Per tal d’assegurar la plaça en els play-off de manera matemàtica demà mateix, s’han de produir una sèrie de resultats.

El primer que necessita el MoraBanc és vèncer al conjunt basc. Obtindrà la classificació si a més perd l’Iberostar Tenerife. També si guanya al Delteco i perd l’UCAM Múrcia i el Montakit Fuenlabrada o el Movistar Estudiantes. Ja no pot aspirar a ser cap de sèrie, però sí a ser cinquè. Dels implicats per ser als play-off en una d’aquestes places, té l’average guanyat amb Fuenlabrada (1-1, +7), Iberostar Tenerife (2-0, +19), UCAM Múrcia (1-1, +16) i Movistar Estudiantes (1-1, +4), perdut amb Herbalife Gran Canaria (1-1, -2) i pendent amb Unicaja (+6), amb el que s’enfrontarà a la penúltima jornada a Màlaga.

Norel segueix de baixa

Absència important per al Delteco de cara al matx. Encara no pot comptar amb Henk Norel, que s’està recuperant d’un trencament de fibres al bessó dret, i que ja l’ha fet perdre els últims partits. És una baixa més que sensible perquè l’holandès és el segon jugador més valorat de l’ACB, el millor rebotador i el 10è que més anota.

Centenaris Blazic i Stevic

En el partit contra el conjunt de Sant Sebastià dos jugadors del MoraBanc arribaran als 100 partits a la Lliga Endesa. Jaka Blazic va debutar a l’ACB amb el Baskònia la temporada 2014-15. Va jugar a Vitòria dos anys, disputant un total de 68 partits. En els 99 jugats fins el moment signa una mitjana de 8,6 punts, tres rebots, una assistència i 7,1 de valoració. L’eslovè es troba a la novena posició del rànquing dels anotadors de la temporada, amb un promig de 13,9 per matx. L’altre jugador centenari serà Oliver Stevic. El pivot serbi aterrava a l’ACB al Bilbao la campanya 2011-12, on només va jugar quatre duels. Tornava a la Lliga Endesa la 15-16 al Fuenlabrada, i els dos últims anys els porta al Principat.

Estrena de mascota

Demà l’equip estrena mascota, sorgida del concurs que va realitzar l’entitat entre les escoles del país. La mascota farà acte de presència abans del començament del partit. Des del club esperen que aquest nou element d’animació connecti ràpidament amb els aficionats.