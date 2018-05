L’FC Andorra no es vol deixar sorprendre pel cuer

Després de dos partits seguits puntuant, l’FC Andorra es presenta a una jornada propicia per seguir fent-ho. Avui rep a la Borda Mateu (16.00 hores) al CD Tortosa, el cuer de la classificació i que en tota la segona volta no ha guanyat cap partit.

Un cop que la permanència ja fa dies que està assegurada, la fita dels tricolors és acabar el més a dalt possible. «Sempre que sortim a jugar al camp està clar que l’objectiu és guanyar, sigui contra qui sigui. És cert que ja tenim la permanència des de fa un parell de jornades però ve l’últim classificat, que no ha aconseguit guanyar en la segona volta, i no ens agradaria ser el primer al que guanyen», exposa Roger Nazzaro, que aquesta setmana ha tornat als entrenaments després d’una pubàlgia que l’ha deixat tres mesos i mig sense jugar. Encara no tornarà als terrenys i espera arribar a temps per a l’última jornada, contra l’Atlètic Alpicat, tenir minuts.

Un cop superat el sotrac de resultats, els tricolors esperen sumar victòries en el que queda de curs per escalar posicions a la taula. «S’ha de gaudir del que queda», no només pel moment actual, sinó també pensant en el futur: «Sempre que acabes una temporada amb victòries o una molt bona dinàmica comences la següent somniant que és possible. És el cas d’aquest any, perquè a l’anterior quasi es puja a Tercera Divisió. Tot i els canvis la il·lusió de l’equip era tornar a repetir el de la temporada passada».

El Tortosa no guanya un matx des del 14 de gener. Des de llavors suma només quatre punts en 14 partits. «Tenen dos molt molts davanters, però les altres línies no són tant competitives com d’altres equips. Intenten jugar sempre la pilota i no hi ha rivals petits per a nosaltres», indica Nazzaro.