Els taxistes atribueixen la caiguda de la facturació a les obres de Meritxell

Les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell han generat crítiques per part de veïns, comerços i vianants. Ara, també s’han manifestat els taxistes, que asseguren que la facturació des que van començar els treballs ha caigut en un 30%. La xifra la va donar a EL PERIÒDIC el president de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), Carlos Felipe. El negoci del transport privat s’està «enfonsant», segons Felipe, pel col·lapse al carrer Prat de la Creu o a l’avinguda Tarragona, vies que ja de per si compten amb una gran afluència de cotxes.



La causa d’aquestes cues de vehicles és, en gran part, la derivació de vehicles per les obres de l’eix comercial d’Andorra la Vella. La conseqüència: que els taxis triguen més temps a recollir els clients. «De vegades necessito entre 25 minuts i mitja hora per anar del carrer de la Unió a Pyrénées», afirma Sayed Belhedi, un taxista que treballa per la central de Taxi Express. «Al final, qui demana un taxi és perquè té pressa, i si no arribem ràpid, o van caminant o agafen un bus», lamenta el treballador.



Una altra conductora de taxi va mostrar la mateixa indignació. «Per anar a les Arcades hem de donar la volta pel Park Hotel, i ens fa perdre molt temps», va subratllar la taxista, que prefereix mantenir-se en l’anonimat.



«Les obres s’estan fent alhora i fa que hi hagi molts embussos», apunta Felipe. Belhedi també hauria preferit que l’embelliment de l’avinguda s’hagués anat reconstruint per trams. A més, destaca que no és només Meritxell la que està en obres. «Hi ha obres a tot el país, a Santa Coloma, a Sant Julià, a Ciutat de Valls...», explica el taxista.

Jornades de fins a 16 hores

Les dificultats que pateix el col·lectiu obliguen a complir amb unes jornades laborals eternes. Segons Belhedi, un dia normal per a un taxista suposa treballar unes 12 hores. «Hi ha qui treballa alguns dies fins a 16 hores, gairebé no dormen. Aprofiten per descansar una mica entre trajecte i trajecte, dins del cotxe», assegura el conductor.

Les jornades són tan llargues perquè cada vegada hi ha menys clients i els trajectes que es demanen són més curts. «He passat moltes vegades més de tres hores esperant a una parada per cobrar només cinc euros», va relatar el taxista. Sobre el nombre de viatges que fa diàriament, comenta que l’any passat en feia entre 20 i 25, mentre que ara no arriba ni a la desena.

Competència deslleial

L’altre factor que perjudica el sector és la competència deslleial. Belhedi voldria que algunes companyies d’autobús, com ara Andbus, deixessin d’oferir el servei de porta a porta. «Cada vegada més gent opta per anar amb minibus per anar de casa seva a l’estació.

Per cinc euros, la companyia modifica el recorregut segons la demanda dels usuaris», denuncia Belhedi. En canvi, la plataforma de cotxe compartit, Blablacar, no afecta els taxis que circulen per l’interior del Principat perquè és una app que s’utilitza per llargues distàncies.

Més control de les llicències

Una altra de les queixes del sector és la falta de control de les llicències. Alguns conductors critiquen que hi hagi taxistes que utilitzen una sola llicència per més d’un vehicle. Així poden fer més viatges alhora i guanyar més diners, segons informen alguns treballadors, que demanen més implicació per part del Govern.

El col·lectiu enviarà una queixa al comú per reclamar més parades

El col·lectiu de taxistes decidirà aquest mes, en assemblea, quins punts del país necessiten més parades de taxi. El president de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), Carlos Felipe, va anunciar ahir a aquest periòdic que s’està treballant per formalitzar una queixa al Comú d’Andorra la Vella i demanar que s’instal·lin més zones on poder recollir clients.



«Ara hi ha unes 10 parades i nosaltres voldríem unes vuit més», va subratllar Felipe. La demanda ja s’ha expressat diverses vegades verbalment, però ara, el sector, que el forma una vuitantena de conductors, s’ha decidit per la via escrita.



A banda, també insten el Comú a millorar les parades ja existents. Fa un mes i mig, arran de les obres de l’avinguda Meritxell, es va habilitar una de nova al carrer Pau Casals, davant del Mango Outlet. Tot i que la notícia es va rebre amb molt d’entusiasme, perquè feia temps que es queixaven d’haver d’aparcar al tram del mateix carrer que dona al Super U i que no té sortida. «Havíem de fer marxa enrera per poder estacionar i, de vegades, si hi havia molts cotxes al davant, els havíem de fer moure», recorda una taxista.



La nova ubicació ha suposat un canvi a millor per als professionals, però últimament es troben que moltes motos aparquen entre les places destinades als taxis. «El comú va pintar una zona en blanc en comptes de fer-ho amb groc, i això confon els motoristes, que deixen aparcada la moto en un lloc que ens dificulta estacionar», explica el taxista Sayed Belhedi. El conductor assegura que els és impossible aparcar quan hi ha dues motos a cadascun dels extrems de la plaça per a taxi i coincideix que un autobús s’ha aturat just a la parada que hi ha a l’altra banda de la calçada. «Fem moltes trucades al comú, però aquí mai ve cap agent. A Barcelona, si un cotxe aparca en una plaça de taxi, ve un policia al moment», va destacar Belhedi.

Una lluita entre taxis i camions

L’altra parada polèmica és la que hi ha al carrer de la Unió. La queixa se centra en el fet que el senyal vertical que avisa que hi ha una parada de taxi no va acompanyat de cap marca al terra. Això fa que molts camions s’hi aturin per carregar i descarregar. «Molts cops hem d’estar donant voltes perquè es queda la plaça qui arriba primer», apunta el conductor.