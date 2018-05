La sentència que anul·la les places de 20 docents arriba al Constitucional

El Tribunal Superior (TS) ha desestimat l’incident de nul·litat presentat pel Govern després de la sentència del mateix ens jurídic que anul·lava el concurs que l’Executiu va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals en entendre que s’havia comès una irregularitat relacionada amb el comitè de selecció. La sentència va generar molt de neguit entre els docents ja que, a efectes pràctics, la decisió judicial els pot deixar sense la plaça de funcionari que van guanyar. Per evitar precisament que els afectats perdin la plaça fixa, el Govern va decidir presentar l’incident de nul·litat al TS amb l’esperança que el tribunal canviés d’opinió i com a pas previ necessari per poder portar el cas al Constitucional. Desestimat l’incident de nul·litat i, per tant, refermada la sentència, l’única via judicial que els queda és el TC.



Segons va informar ahir el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, la situació provoca «un gran neguit» entre els docents que van guanyar la plaça en dit concurs. Amb l’objectiu d’ajudar-los, el sindicat els ha proporcionat un advocat que a partir d’ara treballarà juntament amb el Govern per determinar els propers passos a dur a terme. «El Govern està decidit a interposar un nou recurs al Constitucional de manera consensuada amb el lletrat del SEP», va concretar.



Malgrat això, però, Garcia va reconèixer que hi ha «preocupació» perquè «si el TC dictamina el mateix que el Superior no hi haurà solució». En aquest sentit va indicar que la millor resposta que podrien esperar és que el Constitucional, encara que validés la sentència del Superior, només invalidés el procés a partir del moment en què es va detectar la irregularitat. Segons els va informar el ministeri, en aquest punt del procés hi havia set persones que ja havien estat descartades i 13 que seguien. «Si determinés que cal repetir el concurs a partir d’aquest punt es podria fer un edicte exclusiu per aquestes 13 persones, de manera que es podria minimitzar l’impacte de la sentència», va opinar Garcia tot i admetre que cal esperar i que qualsevol resolució serà, com a mínim, polèmica.

Possible indemnització

D’altra banda, Garcia també va informar que en cas que el Constitucional també decidís anul·lar el concurs, els docents podrien rebre una indemnització pels danys morals causats. «La indemnització econòmica, però, seria molt minsa i no supliria quedar-se sense feina i deixar de ser funcionari». El Govern, a més, tampoc podria oferir una altra plaça directa a aquestes persones, ja que la llei marca que cal obtenir-les per concurs públic. «Potser moralment podríem entendre que els hi oferissin una altra plaça però seria injust per la resta de docents que alhora també podrien denunciar la decisió», va deixar clar el secretari del SEP.

Falta d’informació

Des del sindicat van insistir que la seva voluntat és «minimitzar el màxim les conseqüències de la sentència» i van lamentar que els afectats no hagin estat informats abans. Segons Garcia, calia haver explicat des d’un inici –quan la denúncia va ser interposada per un dels docents que va ser descartat del procés– la situació als professors que havien guanyat el concurs perquè «personalment poguessin decidir si volien ser part de la causa, ara ja és massa tard». Amb tot, des de l’Executiu se’ls va respondre que no tenen obligació d’informar d’aquestes causes perquè surten publicades al BOPA.