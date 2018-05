El SEP «apropa posicions» amb el Govern sobre la llei d’Educació

La darrera reunió entre el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i el Govern sobre la llei d’Educació celebrada dijous va ser «productiva i positiva». Així la va valorar el secretari del sindicat, David Garcia, que va indicar que tot i que no s’han tancat encara cap dels aspectes més polèmics del nou text legislatiu com són l’edat de jubilació dels professors o els períodes de vacances, el to de la trobada va ser «de negociació i d’apropar posicions i no d’imposició». En aquest sentit, Garcia va indicar que des del sindicat estan disposats a cedir en alguns punts a canvi de guanyar-ne d’altres.

El sindicat no descarta demanar més informació sobre les baixes de tres tècnics del Permsea

En el cas de la jubilació abans dels 65 anys, per exemple, el portaveu del SEP va indicar que «tot apunta que es podrà tirar endavant malgrat que el mercadeig segueix estan en l’edat exacte de jubilació i el percentatge a cobrar en concepte de pensió». En aquest punt va indicar que «podem cedir en certs aspectes si en d’altres guanyem» fent referència, per exemple, al fet que les vacances estiguin per llei o a d’altres qüestions de text que es considerin importants. «Està clar que la llei mai ens agradarà al 100% però ara estem en un procés de negociació i hem d’aconseguir arribar a un acord mig», va exposar el portaveu del col·lectiu de professors.



Amb tot, des del sindicat van apuntar que repetir la jornada de vaga no es descarta si el redactat final no els convenç. En tot cas, però, «aquesta decisió l’hauran de prendre els afiliats quan toqui i no pas la junta del sindicat», va deixar clar.



La situació dels eventuals

Sobre el fet que l’últim esborrany de la llei fixi en un any el període màxim perquè els docents eventuals puguin combinar dues feines, el sindicalista va valorar-ho positivament tot i reconèixer que no és el que ells havien demanat. «Nosaltres sempre hem apostat perquè els eventuals no tinguin cap tipus d’exclusivitat però valorem positivament que Educació tingui una regulació pròpia i més flexible que el que marca la llei de Funció Pública», va afirmar, tot i admetre que «és pitjor la nova norma que el que tenim ara». Des del seu punt de vista, fixant la línia vermella de l’exclusivitat en els contractes, com a molt, d’un any «solucionem la majoria dels casos del col·lectiu ja que pràcticamet la totalitat dels eventuals tenen contractes per períodes més curts».

Sense informació sobre el Permsea

Pel que fa a les baixes de tres tècnics del Permsea, Garcia va comentar que «no tenim més informació» i que, tot i que «no descartem demanar-la no està entre les prioritats perquè estem treballant amb la nova llei». En tot cas, va indicar que de rebre una queixa d’algun afiliat intervindrien de seguida.