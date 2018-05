Marín vol més informes per posicionar-se sobre l’heliport

Els cònsols d’Escaldes-Engordany, Trini Marín i Marc Calvet, tornaran a reunir-se amb el cap de Govern, Toni Martí, per tal de reclamar-li informes complementaris sobre la construcció de l’heliport nacional per poder prendre partit. Així ho va explicar ahir la mandatària escaldenca després de la reunió que va mantenir amb representants de la plataforma contrària a la instal·lació de Tresoles. Marín va admetre que els informes que han rebut fins ara «els considero insuficients», si bé va aclarir que la documentació que els va entregar el Govern encara no l’ha pogut consultar a fons.

La resposta que no volen

La cònsol va indicar que els membres de la plataforma «volien sentir que estem en contra de l’heliport, però la nostra posició sempre ha estat i és que estem al costat de la ciutadania». Així va assegurar que ara no es pot posicionar si bé entén les inquietuds exposades, especialment pel que fa al soroll, temes de seguretat relacionats amb l’alçada de vol dels helicòpters. «Vull veure els resultats. Per a mi falten molts més informes i que uns tècnics ens demostrin l’impacte del soroll sobre els habitatges», va afirmar.



De fet, va deixar clar que «per a mi queda enrere un partit polític i un govern perquè em dec a la ciutadania i ho faré amb qualsevol tema. És la meva obligació i la meva responsabilitat».



Per la seva banda, el portaveu de l’associació veïnal, Alfons Miralles, va qualificar la trobada com «el dia de la marmota» perquè «tenim la mateixa resposta que fa un any. Ens diuen que estan al costat del poble però esperaran els informes. Els cònsols estan alineats amb el Govern». Miralles va retreure que no els hagi donat suport i va insistir que en la reunió de poble que han convocat per dimarts exposaran els seus motius i escoltaran tots aquells que vulguin intervenir.



D’altra banda, va puntualitzar que després que el cap de Govern els emplacés a consultar el cadastre d’Encamp per saber de qui eren els terrenys de l’heliport «ens han dit que no ens ho podien dir per un tema de protecció de dades». Consideren l’actuació de Martí una maniobra per allargar els terminis.