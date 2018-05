Inici de la temporada de pesca de truita en alta muntanya

Des del departament recomanen consultar a aquestes societats la ubicació dels diferents establiments on poder obtenir el permís de pesca.

En aquesta línia, el Departament d’Agricultura ha signat per aquest 2018 un total de 13 acords de col·laboració amb societats de pescadors, de les quals fins a sis s’ubiquen en aigües d’alta muntanya (Vall de Boí, Alta Ribagorça, Bonaigua, Guingueta-Espot, Llavorsí i Cardós-Tírvia), i unes altres sis corresponen a societats de pescadors d’aigües de baixa muntanya (Ribagorçana, Conveni Pallaresa, Alt Urgell, Ponts, Solsona, Alt Llobregat i Alòs de Balaguer).

La temporada de pesca de truita en aigües d’alta muntanya s’inicia demà i es perllongarà fins al 2 de setembre en la modalitat amb mort, i fins al 14 d’octubre en la modalitat sense mort. En els llacs que es glacen només es pot practicar la pesca quan la superfície desglaçada sigui superior al 90%. En les zones de pesca controlada amb mort la quota màxima de captura s’estableix en quatre truites de més de 22 centímetres per pescador i dia. Amb l’objectiu de millorar la supervivència i la reproducció dels exemplars de truita adulta, enguany es limita l’ús de la pesca al fil amb perdigó, permetent-ne l’ús únicament a les zones de pesca controlada sense mort i zones lliures sense mort. D’aquesta manera, es pretén que les truites capturades a final de temporada puguin ser alliberades novament a les aigües per tal que es reprodueixin.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació