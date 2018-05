Calvó assegura que no hi ha risc per a la salut al Pas

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va garantir ahir que els vessaments d’hidrocarburs detectats en diverses zones del Pas de la Casa no són un risc per a la salut. Just aquesta setmana, la ministra es va reunir amb el veïnat del Pas de la Casa i va assegurar a la població que la contaminació localitzada al municipi no perjudicarà la seva salut.



Gràcies a l’elaboració d’un informe tècnic es va descobrir que en diversos punts del sòl del Pas de la Casa hi havia contaminació per hidrocarbur, com per exemple en l’entorn de l’església, la plaça Vaquer o la plaça Coprínceps. De tota manera, malgrat que Calvó reiterés que no suposa cap risc per als habitants de la població encampadana, el comú ja va anunciar que destinaria fins a 200.000 euros per tal d’endegar la descontaminació concretament de la zona de l’església.



La titular de Medi Ambient també va aclarir que de moment no s’encarregarien més estudis perquè amb els que hi ha ja es pot començar a treballar. En aquest sentit, el departament d’Indústria va exigir als propietaris de tancs i dipòsits de gasoil que fessin proves d’estanquitat i garantissin que no hi puguin haver fuites de gasoil.

Interès públic

El conseller liberal Ferran Costa va fer una pregunta al Consell General el passat 3 de maig interessant-se precisament per la contaminació del sòl del Pas de la Casa. Específicament, va exigir més concreció sobre les conclusions de l’estudi d’investigació que el Govern va encarregar l’any 2015 sobre la condició del sòl de la població encampadana, per tal de tenir coneixement sobre els indrets que requerien una intervenció més urgent.