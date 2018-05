La defensa de Janitskin ja treballa per acudir a Estrasburg

Després de rebre l’aute negatiu del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurs d’empara contra l’extradició del periodista i polític ultranacionalista finlandès Ilja Janitskin, el seu advocat defensor, Alfons Clavera, va anunciar que ja havia començat a preparar els tràmits per presentar un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans.



El mateix 13 d’abril en què Janitskin va ser extradit d’Andorra –on estava retingut perquè el reclamaven a Finlàndia per jutjar-lo per delictes com el d’incitació a l’odi, calúmnies, amenaces o robatori de la propietat intel·lectual–, l’advocat havia interposat un recurs d’empara al TC i havia demanat la suspensió cautelar del procés d’extradició mentre el tribunal no decidís sobre l’admissió a tràmit del mateix recurs. Tot i així, el Constitucional no va donar resposta en aquell moment perquè no és un ens permanent ni compta amb magistrats de guàrdia.

Justificació de l’alt tribunal

Gairebé un mes després d’interposar el recurs –i Clavera va apuntar que «havien corregut molt, ja que normalment tarden entre tres i quatre mesos a donar resposta»–, el TC ha desestimat el recurs d’empara tot rebutjant l’argumentari de la defensa i remetent-se a la decisió del Superior d’extradir Janitskin. Pel que fa a l’absència d’una resposta immediata, l’alt tribunal va especificar que «no hi ha magistrats de guàrdia a Andorra i que, en casos d’urgència, s’ha de sol·licitar la seva presència almenys amb tres dies d’antelació».



De fet, el Constitucional argumentava que ni la Carta Magna ni la llei de creació del tribunal preveuen que hi hagi magistrats de guàrdia i tampoc apuntava a aquesta possibilitat en el futur. Des de l’ens judicial també van explicar que «no són una tercera sala» i que en el moment que Clavera va interposar el recurs ja se sabia la data en què s’extradiria el periodista finlandès del país, malgrat que l’advocat va assegurar no haver rebut cap notificació al respecte.



El camí d’ara endavant és presentar un recurs de súplica al TC per poder acudir després a Estrasburg. «Tot i que tenim sis mesos, ja estem treballant per constatar davant del tribunal europeu una qüestió d’ineficàcia del recurs d’empara», va manifestar Clavera.