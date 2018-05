Detectats vuit isards amb possibles símptomes de pestivirus

Unes imatges publicades just ahir a les xarxes socials alertaven de la possibilitat que la població d’isards del Principat estigui malalta. L’animal de la fotografia –vist recentment a la zona del vedat d’Enclar– podria patir pestivirus perquè presenta indicis de caiguda de pèl al cap i a les extremitats, símptomes propis d’aquesta malaltia associada als isards i a altres animals de la mateixa espècie.

Des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat van confirmar que en els últims mesos s’han detectat vuit possibles casos de pestivirus en isards. Des del setembre de l’any passat, els tècnics del departament han estat analitzant un total de 80 mostres de melsa procedents de captures en terreny cinegètic comú i en el vedat de caça d’Enclar, fet que els ha permès determinar que quatre isards eren portadors de pestivirus.

Posteriorment, aquest 2018, el Cos de Banders –que es responsabilitza de la vigilància sanitària de la fauna salvatge i que ja havia estat alertat de la situació des del mes de febrer– ha recollit un isard afectat per pestivirus i ha detectat tres exemplars més amb els mateixos símptomes d’afectació. Altres fonts consultades adverteixen que s’han trobat alguns animals morts d’aquesta espècie en el que portem d’any.

Malgrat aquests casos denunciats, el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, es mostra prudent i no vol avançar-se als esdeveniments. «No voldria ser alarmista, hem d’esperar a veure els resultats per saber amb tota certesa què tenen aquests isards i decidir com s’ha d’actuar», va expressar Cabanes. Igual que apuntaven des del Govern, el principal responsable de la federació va explicar que la cabana d’isards al Principat és molt important i que, per tant, «és normal que en algun moment o altre algun s’acabi posant malalt». A més, va matisar que els pocs casos identificats fins al moment no significa que tota la població del país hagi d’estar afectada.

Pla d’actuació

La Federació Andorrana de Caça i Pesca està en contacta permanent amb el Cos de Banders, però de moment no s’ha decidit adoptar cap mesura fins que es tinguin uns resultats definitius sobre la situació sanitària actual. Cabanes va especificar que no sempre es procedeix de la mateixa manera i que depèn molt de la zona.

«Per exemple, als Ports de Tortosa-Beseit, a Catalunya, han tingut molts problemes amb la cabra salvatge, que s’ha vist afectada per la sarna, i han decidit matar-les per posar fi a l’epidèmia. Però això no vol dir que s’hagi de prendre la mateixa decisió a Andorra per acabar amb els casos de pestivirus en isards», va exemplificar el president de la federació.

Els brots més greus van afectar Andorra als anys 2005 i 2010

El pestivirus és una de les malalties amb major impacte entre la població d’isards, tot i que no l’única. Al Principat, el primer animal afectat per aquesta malaltia va detectar-se l’any 2001. De tota manera, des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat asseguren que «és habitual observar algun individu afectat tots els anys». Tot i així, els principals brots a Andorra es van produir al 2005 i al 2010. Precisament, aquest últim episodi va provocar una important disminució de la cabana d’isards al Principat i la conseqüent suspensió de la setmana de caça de l’isard. El pestivirus va començar a escampar-se entre els animals des de l’inici d’aquell 2010 i va acabar reduint la població fins als 555 exemplars al mes d’agost. La caiguda més significativa es va experimentar al vedat d’Enclar.