L'heliport quedarà per a la propera legislatura

El cap de Govern, Toni Martí, ha parlat aquest dissabte sobre el projecte d'heliport nacional i ha deixat entreveure que la decisió de tirar-lo endavant a la zona de Tresoles es posposarà per a la pròxima legislatura. De fet, Martí ha reiterat que no es decidirà res ni es declararà el projecte d'interès nacional fins que no es disposi de totes les garanties, i s'ha compromès a deixar tots els informes enllestits, amb els complements d'informació que s'encarregaran a empreses especialitzades franceses. “La meva responsabilitat és deixar el dossier el més avançat possible des d'un punt de vista tècnic, però la decisió, si no l'agafa aquest Govern, segur que l'haurà de prendre el pròxim”.



I és que el cap de Govern ha volgut deixar clar que l'heliport nacional és una infraestructura necessària per al país, i ha alertat que l'OACI ja els ha dit “de forma molt clara” que tard o d'hora Andorra ha de regular el transport aeri “independentment que es pugui fer o no en aquesta legislatura, que ho deixo molt en condicional”. Així, ha explicat que a la llarga “no se'ns tolerarà que els helicòpters puguin aterrar com ho fan ara, a precari”, sinó que s'hauran de complir els estàndards internacionals i tots els vols hauran d'estar controlats des del punt de vista duaner i policial.



En aquest sentit, el cap de Govern ha recordat que “tots sabem que no hi ha cap emplaçament neutre, qualsevol lloc tindrà reticències dels veïns”, però “al final haurà de prendre la decisió perquè Andorra necessita un heliport”.



Pel que fa a la reunió que aquest divendres van mantenir els membres de la plataforma contra l'heliport amb la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Martí ha confirmat que es reunirà amb Marín per donar-li tots els detalls del projecte, i troba raonable que la cònsol entengui els neguits de la plataforma i que vulgui esperar a tenir els informes complementaris, ja que també és la voluntat del Govern.



En qualsevol cas, Martí ha reiterat que els informes que disposen fins ara són positius però que en demanaran més perquè “sé que és problemàtic col·locar un heliport a Andorra, i per tant hem de fer les coses amb més documentació de la que segurament demanen els altres països”. Per tot plegat, es farà un concurs públic per contractar una empresa especialitzada francesa, tot i que Martí no ha pogut avançar amb quin termini de temps es disposarà d'aquests nous informes.