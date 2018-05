Classificats (94-81) 

El MoraBanc Andorra ho ha aconseguit. Aquest diumenge ha guanyat al Delteco GBC per 94 a 81 i s'ha classificat pels play-offs després de la derrota del Montakit Fuenlabrada i de l'UCAM Múrcia. Els murcians van perdre ahir per 61 a 63 contra el Reial Madrid i el Fuenla ha seguit amb la seva mala ratxa davant del Divina Seguros Joventut. La Penya ha anat a mort i ha aconseguit un magnific 95 a 87.

L'objectiu s'ha complert després d'una setmana dolenta que s'ha superat amb un excel·lent partit i una exhibició de Jaka Blazic i Jaime Fernández al Poliesportiu d'Andorra. Tot i que el rival no es jugava res perquè se situava en terra de ningú, ha donat molta guerra i ha posat les coses difícils al conjunt tricolor, que igualment, no ha permès dubtes i ha ofert la seva millor versió.



El partit ha començat amb un domini del MoraBanc liderat per un Jaka Blazic que ha anotat 14 punts en el primer temps. La seva actuació magistral ha permès que aquest acabés 23 a 18. Així i tot, el Guipúscoa ha tingut tirs fàcils a causa de la defensa fluixa del MoraBanc.



Al segon quart, l'equip ha agafat embranzida i ha aconseguit marcar una diferència de deu punts en els primers quatre minuts, mentrestant l'equip visitant no ha pogut el ritme frenètic dels de Joan Peñarroya que han passat per sobre dels guipuscoans amb un recital. Els del Principat han anat creixent i controlant minut a minut de manera que a la mitja part anaven guanyant 41 a 31. Tot i això, el Delteco ha anat fent feina per sota i el MoraBanc no ha pogut certificar en aquest primer temps una situació absolutament còmoda.



A la segona part, els del Principat estaven obligats a no abaixar el ritme i així ha estat. El MoraBanc ha marcat un bon ritme, sobretot pels bons triples de David Walker, que s'ha mostrat especialment inspirat en aquest quart. D'aquesta manera, Joan Peñarroya ha ordenat màxima potència per evitar una sorpresa desagradable. Els rivals no han tingut oportunitat en cap moment tot i intentar la remuntada diverses vegades.



Al darrer quart, el MoraBanc volia oferir a la seva millor de cara a l'afició tot i tenir el partit assegurat, de manera que ha acabat de sentenciar al conjunt guipuscoà que ha intentat no perdre de pallissa. No han tingut opcions tot i fer patir momentàniament al conjunt del Principat.



A dos minuts pel final del partit Andrew Albicy ha marcat un triplàs marca de la casa que feia posar de peus al Poliesportiu d'Andorra i donava el tret de sortida a la festa tricolor. Finalment, el resultat ha estat de 94 a 81. I si la setmana que ve guanya a Màlaga, el MoraBanc serà matemàticament sisè.



En aquest sentit, l'entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, ha volgut destacar la qualitat del rival així com la dificultat d'aquesta competició. Així mateix, s'ha mostrat molt content per haver aconseguit l'objectiu de la temporada i ha destacat que guanyar a l'Unicaja "seria brutal".



Tot això ha passat en un partit en el qual s'ha presentat en Brut, la nova mascota andorrana i en el que el s'ha fet un reconeixement a Òscar Casal per la seva victòria a la Copa del Món.