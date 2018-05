Encamp vol revisar les baixes de llarga durada per reduir-les

El Comú d’Encamp ha detectat un increment de baixes de llarga durada i s’ha fixat com a objectiu revisar-les i, si pot ser, reduir-les. Així ho va explicar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, que va admetre que a dia d’avui les contribucions que fan els treballadors no cobreixen la despesa que representa pel comú assumir el 25% de la cobertura sanitària que dona la CASS. La qüestió s’ha previst tractar-la en el marc de la comissió de gestió de la mútua que malgrat que està constituït des del 2017, encara no està en actiu. La intenció del comú és que es pugui fer una reunió per posar en marxa la comissió abans de l’estiu.

«Hem detectat baixes que segons el reglament de la mútua es podrien considerar abusives, per tant volem veure quines mesures es podrien emprendre per atenuar-les», si bé no va voler entrar en concretar més detalls.



D’altra banda, però, també s’haurà de tractar el percentatge d’aportació que fan actualment els treballadors comunals per disposar d’una cobertura sanitària del 100% (el 25% que no cobreix la CASS va a càrrec de la corporació local). El cònsol major va indicar que el percentatge d’aportació «és fluctuant i en funció dels anys pot ser un 1,5 o 1,7, per tant, el que cal és agafar un criteri per decidir com poden variar aquests punts».



De fet, des que es va crear la mútua, els treballadors, que no tenen afiliació obligatòria, van començar aportant un 1% del salari. Després el percentatges es va incrementar. «Durant tres o quatre anys va funcionar bastant bé, però ara s’ha disparat», va afirmar el mandatari encampadà, detallar que «ara, si les aportacions que fa el comú les volguéssim recuperar amb les contribucions dels treballadors no podríem. Hauríem d’augmentar el percentatge d’aportació». Amb tot, abans de decidir si realment és necessari augmentar l’aportació «volem convocar la comissió, parlar amb els treballadors i prendre mesures correctores per reduir aquestes baixes».



Tribunal de comptes

De fet, l’informe del Tribunal de Comptes corresponent al 2016 feia una observació en relació a la mútua dels treballadors, recordant que malgrat que el 7 de juliol del 2011 el comú va aprovar l’ordinació que regula la mútua dels empleats, a finals del 2016 encara no s’havia constituït la comissió prevista en l’ordinació que ha de ser l’encarregada de definir el model de gestió i controlar-ne l’administració.



El mandatari de la corporació local va explicar que la situació es corregirà en l’informe del 2017, ja que l’any passat es va constituir la comissió i «ara el que hem de fer és posar-la en funcionament». El cònsol va explicar que en la comissió de gestió de la mútua hi ha representats els treballadors, directors de departament i polítics i que la primera reunió es preveu celebrar-la abans de l’estiu.