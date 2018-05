Que un ple de comú no espatlli la foto

L’assistència de públic a les sessions de consell de comú no acostuma a produir-se (si no és que es tracta algun tema polèmic o que tingui molta afectació per als ciutadans). Així doncs, a les sales comunals, a més de cònsols i consellers només s’hi solen trobar els periodistes que cobreixen l’acte per als mitjans pertinents i que després són els que s’encarreguen de traslladar la informació de tot allò que es tracta als ciutadans.



Aquesta tarda a Encamp, però, potser ni premsa no hi haurà. Si algun lector s’ha passejat per davant de Casa Comuna i ha consultat el tauler d’anuncis pot haver vist que avui a les 18 hores hi ha convocada una sessió extraordinària de consell de comú. Però de manera extraordinària, també, no s’ha convocat a la premsa. I no és que el ple sigui a porta tancada.



El tema a tractar és l’aprovació del conveni que ha de permetre construir el nou Museu de l’Automòbil. Un conveni que justament se signarà i presentarà demà al mateix comú encampadà amb la presència del cònsol major, Jordi Torres, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la ministra de Cultura, Olga Gelabert. Posteriorment està previst fer una visita, aquest cop sí amb la premsa, a l’espai on s’aixecarà el nou edifici. Així que les fonts de la minoria consultades creuen que «la majoria no vol perdre protagonisme demà. És un tema de foto». Dit en altres paraules: que si la premsa assisteix avui a un consell de comú on es donen els detalls del conveni, de què servirà l’acte de demà? Ni a la majoria ni al Govern no els interessa que l’acte de signatura (que incorpora foto) quedi diluït.



El malestar però, ve de més lluny. I no només per la no convocatòria de la premsa, sinó pel fet que van haver de ser els grups de la minoria els que reclamessin la celebració d’un consell de comú extraordinari per aprovar el conveni abans de fer la signatura pública. «No entenem com volien signar-lo sense sotmetre’l al ple. No pot ser d’una altra manera i més sabent la important inversió del comú», van afirmar fonts de la minoria.