Andoflora tanca «superant» totes les expectatives de visitants

Andoflora va tancar les seves portes després de tres dies on les plantes i les flors van ser les protagonistes als carrers de la Massana. La consellera de Cultura, Jael Pozo, va fer balanç de la proposta i va assegurar que «els resultats han superat les nostres expectatives, ja que les previsions meteorològiques eren dolentes i per sort ens han donat una treva. Per tant, hem pogut tirar endavant totes les actuacions, tallers i altres activitats programades». La consellera va remarcar, segons es va informar des del comú, que l’alta assistència a totes les propostes, des del ple al teatre per veure l’espectacle de l’ENA fins al taller del tacte o l’exposició de les olors. Tot i que l’afluència ha estat bona durant els tres dies, s’han registrat els pics més alts durant les actuacions de l’esbart de les Valls del Nord, la Grossband o els castellers d’Andorra.

Copríncep episcopal

La darrera jornada de la fira mercat de la planta i de la flor va comptar amb la visita del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que va ser rebut pel cònsol major, David Baró, i els consellers Jael Pozo i Josep Maria Garrallà. Vives va recórrer tots els estands i també les intervencions artístiques florals instal·lades en diversos punts del poble. El copríncep va voler conèixer a fons aquesta edició tan especial de la fira, que complia un quart de segle, i fins i tot va posar a prova el seu sentit de l’olfacte a l’exposició de les olors, a més d’emportar-se el perfum creat especialment per l’aniversari d’Andoflora. L’arquebisbe de la Seu d’Urgell va tenir l’oportunitat de parlar tant amb els comerciants com amb els visitants de la fira i a tall de curiositat, a l’hora de fer-se la foto davant el número vint-i-cinc, va explicar que aquest any fa justament 25 anys que es va ordenar com a bisbe.



En aquesta edició de la fira hi han participat 24 estands, la capacitat màxima de la plaça de les Fontetes, pels quals Andoflora és un bon aparador per fer nous clients. Abans d’acomiadar l’edició també es va fer l’entrega de premis dels concursos d’intervencions artístiques i el de decoració d’aparadors. Un cop tancat el mercat, estava previst que es dugués a terme Subhastart, una subhasta amb finalitats solidàries. H