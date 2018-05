El Tic Tapa Sant Julià, al cel després de guanyar al líder

El Restaurant Tic Tapa Sant Julià ha guanyat per 2 a 1 a l’Estadi Comunal al líder de la competició, el Vallbanc FC Santa Coloma. Els lauredians van deixar la feina feta en 12 minuts i no van voler ni sentir a parlar de què els seus perseguidors, el Lusitans, els traguessin la plaça d’or que els permetrà anar a l’Europa League. Els dos equips es tornaran a veure les cares a la final de la Copa Constitució. «Estem molt contents perquè aquesta lliga cada dia és més competitiva, era el nostre objectiu principal i anar a Europa és una gran victòria», comentava Toni Giribet, de l’R. Tic Tapa Sant Julià.

Per altra banda, l’UE Engordany, amb la segona plaça assegurada, va empatar a zero contra l’FC Lusitans, que encara tenia alguna aspiració a Europa si els lauredians no guanyaven als líders. «Estic trist però és el què ha tocat, no ha pogut ser, ja que des d’un principi coneixíem el resultat del Sant Julià i anàvem justos», comentava Emiliano González, tècnic del Lusitans. «Com sabíem que anaven 2 a 0 no hem jugat igual». «Ara toca planificar la temporada», explicava. Tot i això encara no coneix el seu futur a l’equip, que s’està negociant. En aquest sentit, tots els jugadors han cobrat aquests darrers dies i el Lusitans ha esvaït els dubtes sobre la seva economia.

Per la part baixa, el Penya Encarnada va perdre per 3 a 0 davant del Nóbrega Constructora FC Encamp i l’any que ve haurà de jugar a la segona divisió després d’aquesta temporada tan dolenta. Ahir l’equip no va poder fer i en els darrers 12 minuts va punxar, quan va rebre primer un gol d’Andreu Matos, després un de Joanthan Ferreira i finalment un altre de José Rafael Martins. En aquest sentit, els encampedans tindran encara una oportunitat i podran mantenir la categoria si guanyen a l’M-Perruquers Atlètic Club Escaldes, club que jugarà la promoció.