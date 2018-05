L’Andorra perd per la mínima contra el cuer (1-0)

L’FC Andorra va perdre aquest dissabte a casa contra el cuer per 1 a 0 i van tallar la seva bona ratxa dels darrers partits. Didac Rodríguez va marcar en una de les poques oportunitats del conjunt i va convertir el gol que va ser decisiu pel final del partit. La primera part va ser molt fluixa pel conjunt tricolor i a la segona ja va ser massa tard per reaccionar davant d’un rival que es volia emportar almenys una victòria. Tot i això, cap dels dos equips tenien res en joc perquè el Tortosa va descendir fa moltes jornades. Així mateix, l’Andorra té com a objectiu assolir els cinquanta punts i per això confia a guanyar els dos pròxims partits.

«Portàvem avisant a la plantilla tota la setmana de què no es guiessin pels resultats i per la classificació del moment, ja que no era un partit gens fàcil i no havíem de menysprear el rival, un Tortosa que tot i descendit feia molt que no guanyava», explicava l’entrenador de l’equip Candi Viladrich. «És un equip que estava perdent tots els partits en els últims cinc o deu minuts i per tant, arribaven competint força bé i s’havia d’estar a l’altura», comentava. «No sabem si no va arribar el missatge o si els vam subestimar però és just el que va passar», es lamentava. «Vam llançar la primera part tota nosaltres i el Tortosa, sense fer res de l’altre món, no el vam inquietar, i fem una falta a la frontal de l’àrea i ells aprofiten per convertir l’únic xut que va entre els tres pals en tot el partit», comentava. «Després ja no vam poder fer tot i endollar-nos una mica i no vam estar a l’altura del que requerien les circumstàncies, potser vam jugar més amb els peus que no pas amb el cap», reflexionava. «Va ser un voler i no poder, sobretot perquè el Tortosa tenia com a objectiu guanyar un partit perquè feia tres mesos que no tenien una victòria i malauradament la van aconseguir aquesta setmana», concloïa.